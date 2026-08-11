Loại thịt mềm ngọt, giàu dinh dưỡng, hỗ trợ tạo máu, tăng miễn dịch, làm món này ngon "không lối thoát"

Thịt đùi gà là phần thịt đậm, mềm và giàu dinh dưỡng. So với ức gà, loại thịt này chứa nhiều chất béo hơn nên thơm ngon, nhiều năng lượng hơn. Đùi gà vẫn cung cấp protein chất lượng cao giúp xây dựng cơ bắp.

Loại thịt này giàu sắt, kẽm, photpho và vitamin nhóm B, đặc biệt là B6 và B12, hỗ trợ tạo máu, tăng miễn dịch và chuyển hóa năng lượng. Lượng mỡ và collagen trong đùi giúp da và khớp khỏe hơn nếu ăn vừa phải.

Nếu đang tìm một món ăn vừa no bụng vừa đủ hấp dẫn để đổi vị cho cả nhà, đùi gà bọc xôi nướng nồi chiên không dầu chắc chắn là lựa chọn rất đáng thử.

Lớp xôi nghệ vàng óng được nướng đến khi giòn rụm bên ngoài nhưng vẫn dẻo thơm bên trong, ôm trọn phần đùi gà mềm ẩm, thấm đều bột hành, bột tỏi, dầu hào và ngũ vị hương đậm đà.

Điểm đặc biệt của cách làm này là gà được nướng sơ trước khi bọc xôi nên không làm xôi bị nhão, giúp thành phẩm có lớp vỏ vàng đều, thơm nức mà không cần chiên ngập dầu. Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có ngay món đùi gà bọc xôi giòn thơm, béo nhẹ và cực kỳ cuốn vị. Dân Việt giới thiệu cách làm món ăn này như sau:

Nguyên liệu làm đùi gà "không lối thoát"

- 3 đùi gà

- Khoảng 700g hoặc 1kg nếp, tuỳ đùi các bác to hay nhỏ.

- 1 muỗng cà phê bột nghệ

- 1/2 muỗng cà phê muối

- 1 muỗng canh dầu hào

- 1 muỗng cà phê bột hành

- 1 muỗng cà phê bột tỏi

- 1 muỗng cà phê ngũ vị hương

- 1 muỗng canh dầu mè

- 1 muỗng canh hạt nêm

Ướp gà

Cách làm:

- Gạo nếp vo sạch, trộn cùng muối và bột nghệ. Đổ nước xăm xắp mặt gạo rồi cắm như cắm cơm bình thường.

- Đùi gà rửa sạch, dùng dao khứa vài đường bên trong đùi để ngấm gia vị hơn.

- Ướp đùi gà với bột hành, bột tỏi, hạt nêm, dầu hào, dầu mè, mát xa khoảng 5 phút rồi để nghỉ 15 phút

- Xếp đùi gà vào nồi chiên không dầu, nướng ở nhiệt 180 độ 10 phút. Mục đích để đùi gà thấm gia vị vào bên trong và nước sẽ ra luôn lúc này, lát bọc xôi sẽ dễ hơn, không ngấm nước.

Xôi sau khi nấu chín, đánh tơi xôi

- Xôi chín thì đánh tơi ra, múc khoảng 2 muôi dàn đều ra màng bọc thực phẩm, sau đó cho đùi gà vào và bao kín gà bằng xôi, làm tương tự đến hết.

Bọc đùi gà bằng xôi

- Xếp đùi gà đã bọc xôi vào nồi chiên, quét dầu ăn và nướng ở nhiệt 200 độ 15 phút, lật mặt và thêm 15 phút nữa để phần xôi vàng đều là được.

Gà đậm đà, mềm ẩm

Chỉ mấy bước đơn giản và không cần đứng bếp chiên mà vẫn có món đùi gà bọc xôi giòn rụm, thơm ngon này.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoàng Thuỷ thực hiện.