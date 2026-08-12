Uống cà phê để qua đêm có gây hại thận?

Bác sĩ chuyên khoa Thận Chiang Shou-shan, Đài Loan, Trung Quốc, cho biết cà phê đen nguyên chất không thêm sữa hoặc đường nếu uống lại vào ngày hôm sau sẽ không ảnh hưởng lớn. Hiện chưa có nghiên cứu nào chứng minh loại thức uống này sinh chất độc hại khi để qua đêm. Do cà phê đen khó lên men nên chất lượng hầu như không biến đổi đáng kể.

Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa Thận Hung Yung-hsiang khẳng định bản thân cà phê không hại thận, yếu tố thực sự gây tổn thương thận chính là vi khuẩn gây bệnh và độc tố nấm mốc do ẩm ướt. Bác sĩ Chiang Shou-shan lưu ý nếu định để ly cà phê sang ngày hôm sau mới uống, tốt nhất người dùng không nên nhấp môi trước đó vì vi khuẩn trong khoang miệng bám vào ly sẽ làm thức uống biến chất và sinh sôi.

Trả lời phỏng vấn trên SET News, bác sĩ Chiang Shou-shan phân tích thêm, sữa chứa nhiều protein còn đường chứa carbohydrate - đây đều là nguồn dinh dưỡng yêu thích của vi khuẩn. Vì vậy, cà phê có pha thêm sữa hoặc đường không nên để lâu và hoàn toàn không thích hợp để qua đêm.

Dẫn chứng nghiên cứu đăng trên tạp chí uy tín Kidney International Reports, bác sĩ Hung Yung-hsiang cho biết uống cà phê tươi mới với lượng vừa phải có thể giúp giảm 15-23% nguy cơ tổn thương thận cấp tính (AKI).

Tuy nhiên, nếu biến thành "đồ để qua đêm", ly cà phê có thể trở thành mối nguy cho thận do 3 "bẫy ngầm" sau:

Cà phê được rang xay trước khi pha chế. Ảnh: Giang Huy

Vi khuẩn sinh sôi ở nhiệt độ phòng, nguy cơ gây "suy thận cấp do mất nước"

Chỉ cần môi chạm vào ly, vi khuẩn trong miệng sẽ đi vào cà phê. Nếu để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ, lượng protein và đường vết (dạng cực nhỏ) sẽ khiến vi khuẩn (như E. coli) nhân lên theo cấp số nhân. Người uống phải cà phê để qua đêm đã biến chất rất dễ bị viêm dạ dày ruột cấp tính. Tình trạng nôn mửa và tiêu chảy dữ dội khiến cơ thể mất nước nhanh chóng, lượng máu đến thận giảm đột ngột và dẫn đến suy thận cấp. Với những người vốn đã có chức năng thận yếu, hậu quả càng đặc biệt nghiêm trọng.

Cà phê Latte thêm sữa hỏng nhanh hơn

Với cà phê Latte có chứa sữa tươi, tốc độ hỏng ở nhiệt độ phòng diễn ra nhanh hơn nhiều. Ngay cả khi cất trong tủ lạnh, một số vi khuẩn ưa lạnh vẫn tiếp tục phát triển, làm gia tăng nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương thận cấp tính.

Hạt cà phê bị ẩm mốc sinh độc tố Ochratoxin

Thói quen để bột cà phê đã xay hoặc hạt cà phê qua đêm, hoặc bảo quản ẩm thấp lâu ngày rất dễ sinh ra "Ochratoxin A". Y học lâm sàng đã chứng minh Ochratoxin có độc tính rất mạnh đối với thận và không bị phá hủy dù ở nhiệt độ cao. Khi tích tụ lâu ngày trong cơ thể, độc tố này sẽ làm hỏng các cầu thận, gây tổn thương thận vĩnh viễn.