Người phụ nữ 33 tuổi nguy kịch vì mắc sai lầm này khi uống nước: 3 nguyên tắc uống nước không phải ai cũng biết

Uống gần 3 lít nước trong 2 giờ, người phụ nữ hôn mê sâu

Phunumoi đưa tin theo Toutiao, người phụ nữ 33 tuổi tại Trịnh Châu (Trung Quốc) bất ngờ xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, chuột rút cơ bắp và rối loạn ý thức sau khi uống gần 3.000 ml nước lọc trong vòng 2 giờ.

Người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám và kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị hạ natri máu cấp tính kèm phù não. Tình trạng diễn tiến nặng khiến người bệnh ngã quỵ và rơi vào hôn mê sâu.

Theo bác sĩ, khi một lượng lớn nước được đưa vào cơ thể trong thời gian ngắn, khả năng bài tiết nước của cơ thể có thể bị đẩy đến giới hạn. Lượng nước dư thừa làm pha loãng nồng độ natri trong máu, dẫn đến hạ natri máu.

Natri là một chất điện giải quan trọng, tham gia duy trì sự cân bằng dịch giữa bên trong và bên ngoài tế bào. Khi nồng độ natri trong máu giảm nhanh, nước có thể di chuyển vào trong tế bào khiến tế bào sưng lên.

Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm đối với não. Do não nằm trong hộp sọ có không gian hạn chế, phù não có thể dẫn đến các biểu hiện thần kinh nghiêm trọng.

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Vì sao uống quá nhiều nước có thể gây nguy hiểm?

Theo các bác sĩ BV Thu Cúc, nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể và đóng vai trò then chốt trong mọi hoạt động sống. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta cần cân bằng nội môi, tức là giữ ổn định nồng độ các chất điện giải (như natri, kali, clo) trong máu. Khi bạn uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, nồng độ natri trong máu bị pha loãng đột ngột, dẫn đến:

- Hạ natri máu cấp tính: Natri là ion quan trọng giúp điều hòa áp lực thẩm thấu giữa trong và ngoài tế bào. Khi nồng độ natri giảm, nước tràn vào tế bào để cân bằng áp suất khiến tế bào sưng phù, đặc biệt nguy hiểm ở tế bào não (vì hộp sọ không giãn nở được).

- Triệu chứng ban đầu: Nhức đầu, buồn nôn, mệt mỏi, lú lẫn.

- Nặng hơn: Co giật, hôn mê, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

Dấu hiệu bạn đang uống quá nhiều nước

Bạn không cần đợi đến mức ngộ độc mới dừng lại. Hãy lưu ý nếu xuất hiện:

- Đi tiểu trên 10 lần/ngày, nước tiểu trong suốt như nước lọc (bình thường nên có màu vàng nhạt).

- Cảm giác buồn nôn, đau đầu, lơ mơ sau khi uống lượng lớn nước (trên 3-4 lít trong vài giờ).

- Chuột rút cơ bắp dù không vận động mạnh.

- Sưng phù tay chân, đây là dấu hiệu cơ thể đang giữ nước do mất cân bằng điện giải.

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Bạn nên uống nước bao nhiêu là đủ?

Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Hoa Kỳ đã nghiên cứu và đưa ra khuyến cáo về lượng nước trung bình cần nạp cho cơ thể mỗi ngày ở người trưởng thành cụ thể như sau:

- Đối với nam giới: Cần cung cấp khoảng 3,7 lít nước mỗi ngày.

- Đối với nữ giới: Cần cung cấp khoảng 2,7 lít nước mỗi ngày.

Tuy nhiên, con số này sẽ thay đổi tùy theo từng đối tượng, tình trạng cụ thể như:

- Ở trẻ em và người lượng nước cung cấp cho cơ thể sẽ ít hơn so với người trưởng thành và tùy thuộc theo từng độ tuổi.

- Phụ nữ mang thai hoặc trong giai đoạn cho con bú sẽ cần đảm bảo uống nước nhiều hơn.

- Ở người ốm nhất là các trường hợp như tiêu chảy, sốt, nôn mửa,… cơ thể sẽ cần cung cấp lượng nước lớn hơn để bù kịp phần đã mất.

- Ở người lao động nặng, người tập luyện thể dục thể thao, người sống ở môi trường nhiệt độ cao cũng cần cung cấp lượng nước lớn hơn mức bình thường.

- Lượng nước cung cấp cho cơ thể ở mùa hè sẽ lớn hơn vào mùa đông.

3 nguyên tắc uống nước tốt nhất cho sức khỏe

– Uống nước đều, uống ngay cả khi không khát. Không nên đợi đến khi quá khát mới uống.

– Duy trì lượng nước phù hợp với cơ thể, không uống quá ít hoặc uống quá nhiều.

– Nên uống nước nhiều hơn vào buổi sáng và giảm dần về buổi tối. Đặc biệt, không nên uống nước về khuya vì sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ.