Kim khâu bị ‘bỏ quên’ trong cơ thể người phụ nữ suốt 11 năm

Ngày 28/1, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cho biết vừa xử trí thành công một trường hợp dị vật kim loại tồn tại lâu năm tại vùng tầng sinh môn. Bệnh nhân là chị T.T.H. (40 tuổi, trú xã Đông Trạch), nhập viện trong tình trạng thỉnh thoảng xuất hiện các cơn đau nhói, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Chụp X-Quang, phát hiện đoạn kim gãy nằm ở tầng sinh môn.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết từng sinh con vào năm 2015 và được khâu tầng sinh môn. Khi đó, bác sĩ thông báo có gãy kim khâu nhưng không xác định được vị trí dị vật.

Qua chụp X-quang khung chậu và siêu âm đầu dò âm đạo, các bác sĩ phát hiện một dị vật kim loại nằm tại vùng tầng sinh môn. Sau hội chẩn liên khoa, ê-kíp đã tiến hành can thiệp, lấy ra một đoạn kim khâu nằm ở vị trí hướng 7 giờ tầng sinh môn.

Sau 11 năm đoạn kim khâu bị gãy được lấy ra khỏi cơ thể người phụ nữ.

Ca can thiệp diễn ra an toàn, dị vật được lấy ra thành công. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, các triệu chứng đau nhói kéo dài suốt nhiều năm đã chấm dứt.