Mâm cơm nhà 'nhìn là muốn ăn' của mẹ ba con Hà Nội

Hoàng Oanh quê Đà Nẵng, hiện sống ở Hà Nội cùng chồng và ba con trai, lần lượt 9, 7 và 4 tuổi. Dù bận rộn kinh doanh tự do và chăm sóc các con, tình yêu với nấu nướng là động lực để bà mẹ 9X vào bếp mỗi ngày.

Mỗi mâm cơm nhà cô thường có 4 món, gồm hai món mặn và hai món rau. Khi chia sẻ hình ảnh bữa cơm lên trang cá nhân, mẹ ba con nhận được nhiều lời khen bởi sự chỉn chu, đẹp mắt và cân đối về dinh dưỡng.

Oanh cho biết gần như không lên thực đơn cố định từ tối hôm trước. Mỗi sáng, sau khi các con đến trường, cô thường tranh thủ đi chợ và chọn món dựa trên những thực phẩm tươi ngon trong ngày. "Tiêu chí đầu tiên của mình là nguyên liệu phải tươi ngon, hợp khẩu vị cả nhà, các món trong mâm hài hòa về hương vị và không mất quá nhiều thời gian chế biến", Oanh nói.

Bà mẹ 9X không đặt mục tiêu mỗi lần đi chợ phải chi dưới 100.000 hay 50.000 đồng. Có hôm mâm cơm đơn giản thì khá tiết kiệm, có hôm mua được nguyên liệu ngon hoặc nhà có khách, chi phí sẽ cao hơn. Với cô, cơm nhà trước hết phải ngon, đủ chất vì các con đều đang tuổi ăn, tuổi lớn và cả gia đình ăn thấy vui. "Tiết kiệm là biết mua và sử dụng thực phẩm hợp lý, chứ không phải cố giảm chi phí xuống mức thấp nhất", Hoàng Oanh nói.

Theo mẹ ba con, bí quyết đi chợ khá đơn giản: ưu tiên thực phẩm theo mùa, chọn nguyên liệu tươi ngon, giá hợp lý và mua vừa đủ dùng để tránh lãng phí. Với những thực phẩm có thể mua số lượng lớn hoặc mua chung, cô cũng tranh thủ để có mức giá tốt hơn.

Oanh thường mất từ một đến một tiếng rưỡi để hoàn thành mâm cơm. Cô thường làm trước những món cần nhiều thời gian, trong lúc chờ sẽ tranh thủ sơ chế các món còn lại.

"Các con trộm vía ăn uống khá tốt. Trẻ nhỏ đôi khi bị thu hút bởi hình thức món ăn nên không cần chế biến quá cầu kỳ, chỉ cần bày biện bắt mắt, màu sắc đa dạng là các con đã hào hứng hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là món ăn ngon và hợp khẩu vị, bởi đẹp mắt mà các con không ăn thì mẹ cũng đành chịu", cô nói.

Vốn mê cái đẹp, Hoàng Oanh đầu tư bộ bát đĩa gốm Nhật và chiếc mâm gỗ để bày biện món ăn.

Oanh cho hay không quá máy móc trong việc tính toán dinh dưỡng mà thường cân đối tổng thể mâm cơm, đảm bảo có đạm, rau, canh và tinh bột. 9X cũng linh hoạt thay đổi cách chế biến, kết hợp món chiên, rán với rau và canh thanh mát, đồng thời luân phiên thịt, cá, tôm, cua, trứng để cả nhà không bị ngán.

Để tránh cảm giác lặp món, Oanh thường thay đổi nguyên liệu và cách chế biến. Chẳng hạn, cùng là thịt gà nhưng hôm nay có thể luộc, hôm khác rang hoặc nấu canh. Cô cũng ưu tiên thực phẩm đúng mùa vì thường vừa ngon vừa có giá hợp lý.

Tuy mỗi người trong nhà có sở thích riêng, bà mẹ 9X cho hay cả gia đình đặc biệt y;êu thích những mâm cơm thuần Việt với canh, rau, món mặn và cơm. "Có hôm các con ăn ngon rồi khen mẹ, hoặc đi đâu vài ngày về lại nói 'Mẹ ơi, con thèm cơm mẹ nấu' là mình vui cả ngày. Câu nói giản dị ấy khiến mình thấy những giờ vào bếp mỗi ngày thật đáng giá và ý nghĩa", Oanh nói.

Từ khi chia sẻ mâm cơm lên Facebook, Oanh càng có thêm động lực khi nhiều người quen với việc tối đến lại chờ xem bữa cơm nhà cô, thậm chí có người còn nhắn hỏi khi một ngày cô không đăng ảnh.

Hoàng Oanh cho biết duy trì việc vào bếp mỗi ngày trước hết vì yêu thích nấu ăn và xem đây như một cách thư giãn. Cô không đặt áp lực phải nấu cầu kỳ, chỉ cần cả nhà có một bữa cơm nóng để cùng thưởng thức sau một ngày bận rộn. "Các con kể chuyện ở trường, bố mẹ hỏi han, đôi khi chỉ là những câu chuyện rất vụn vặt nhưng đó lại là lúc cả nhà thực sự ở bên nhau. Hạnh phúc đôi khi chỉ nằm trong mâm cơm nóng, tiếng trẻ con ríu rít và những phút giây bên nhau sau một ngày dài", cô nói.

Vợ chồng Oanh và các con.