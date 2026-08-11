Dấu hiệu gan đang 'chữa lành' sau ngừng uống rượu, bia

Sau khi bỏ rượu, bia, chức năng gan có thể dần phục hồi. Theo Medical News Today, ở giai đoạn sớm, một số người có thể nhận thấy chức năng gan phục hồi sau khoảng hai tuần và tiếp tục hồi phục trong vài tuần đến vài tháng. Tốc độ này khác nhau ở mỗi người.

Cơ thể bớt mệt mỏi, nhiều năng lượng hơn

Theo Healthline, tăng năng lượng là một trong những thay đổi có thể xuất hiện hồi phục tổn thương gan. Gan tham gia chuyển hóa chất dinh dưỡng và tạo năng lượng cho cơ thể. Khi chức năng gan suy giảm, người bệnh có thể mệt mỏi, uể oải. Sau khi ngừng uống rượu, nếu chức năng gan cải thiện, tình trạng này có thể giảm dần, cơ thể tỉnh táo và có nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên, mệt mỏi có thể do nhiều nguyên nhân, nên hết mệt không đồng nghĩa gan đã hồi phục hoàn toàn.

Đầu óc tỉnh táo hơn

Khi gan hoạt động không hiệu quả, một số chất độc có thể tích tụ trong cơ thể và ảnh hưởng đến chức năng não, gây khó tập trung, lú lẫn hoặc cảm giác "đầu óc mơ màng". Khi chức năng cơ quan này được cải thiện, tình trạng này có thể giảm, bạn có thể cảm thấy tập trung và minh mẫn hơn. Tuy nhiên, lú lẫn hoặc thay đổi ý thức ở người mắc bệnh gan có thể là dấu hiệu nghiêm trọng, cần được bác sĩ đánh giá thay vì chờ gan tự hồi phục.

Đau hoặc khó chịu vùng bụng giảm

Viêm gan có thể gây đau hoặc khó chịu ở vùng bụng, đặc biệt phía trên bên phải. Khi nguyên nhân gây tổn thương được loại bỏ và tình trạng viêm giảm, cảm giác này có thể nhẹ hơn. Dù vậy, đau bụng kéo dài hoặc tăng dần cần được khám để xác định nguyên nhân, bởi nhiều bệnh lý tiêu hóa khác cũng gây triệu chứng tương tự.

Một số triệu chứng như đau hoặc khó chịu vùng bụng có thể giảm khi chức năng gan cải thiện. Ảnh: Bảo Bảo

Ăn ngon miệng hơn, tiêu hóa dễ chịu

Gan tham gia sản xuất mật, chuyển hóa và xử lý chất dinh dưỡng từ thức ăn. Khi chức năng gan dần phục hồi, một số người có thể ăn ngon miệng hơn, đồng thời cảm thấy hệ tiêu hóa dễ chịu hơn. Cảm giác thèm ăn và khả năng tiêu hóa có thể tốt lên khi gan hồi phục. Tuy nhiên, đây chỉ là dấu hiệu tham khảo; ăn ngon hơn không đồng nghĩa tổn thương gan đã được khắc phục hoàn toàn.

Xét nghiệm chức năng gan cải thiện

Khi gan hồi phục, các chỉ số trong xét nghiệm máu có thể cải thiện, phản ánh chức năng gan và tình trạng tổn thương đang được kiểm soát. Bác sĩ có thể chỉ định các xét nghiệm như men gan và bilirubin tùy tình trạng từng người. Các chỉ số trở về mức bình thường là tín hiệu tích cực nhưng cần được đánh giá cùng triệu chứng, tiền sử uống rượu và các xét nghiệm hình ảnh khi cần.

Không phải bỏ rượu bia là gan sẽ phục hồi hoàn toàn. Gan có khả năng tự tái tạo khi nguyên nhân gây tổn thương được loại bỏ, nhưng khả năng này phụ thuộc mức độ bệnh. Theo Verywell Health, ở người viêm gan do rượu, tùy mức độ tổn thương, gan vẫn có khả năng tái tạo, đặc biệt khi người bệnh ngừng uống và được điều trị phù hợp. Trang Times of India chỉ ra, khi gan chưa xơ hóa nghiêm trọng, tế bào khỏe mạnh có thể thay thế phần bị tổn thương; ngược lại, mô sẹo hình thành càng nhiều thì khả năng phục hồi càng giảm.

Những thay đổi kể trên như bớt mệt, ăn ngon, tỉnh táo hơn có thể là tín hiệu tích cực nhưng trong một số trường hợp có thể không đủ để xác định gan đã hồi phục, bởi nhiều bệnh gan diễn biến âm thầm. Người từng uống nhiều rượu bia vẫn nên kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm chức năng gan theo tư vấn của bác sĩ.