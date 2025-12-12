TQ: Người đàn ông sống với chiếc bật lửa trong bụng suốt 30 năm

Một người đàn ông 67 tuổi họ Đặng, sống tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, gần đây bắt đầu thấy chướng bụng và đau âm ỉ suốt một tháng. Ban đầu, ông chỉ nghĩ mình bị viêm dạ dày ruột nên không quá bận tâm. Thế nhưng, dù đã uống thuốc và thay đổi chế độ ăn, tình trạng vẫn không hề cải thiện, thậm chí đau đến mức không thể nằm xuống.

Tại bệnh viện, sau khi nội soi, các bác sĩ bất ngờ phát hiện một vật thể hình hộp chữ nhật, bề mặt trơn láng, màu đen sẫm, nằm sâu trong dạ dày và đã bị axit ăn mòn. Tuy nhiên, vì vật thể quá trơn và khó bám, nỗ lực gắp nó ra bằng nội soi đều thất bại. Ê-kíp buộc phải tạm hoãn để xác định đó là vật gì và vì sao nó lại xuất hiện trong dạ dày bệnh nhân.

Chiếc bật lửa được lấy ra sau 30 năm.

Khi được hỏi liệu ông có biết đó là vật gì không, ông Đặng bỗng nhớ lại một câu chuyện từ những năm 1990. Thời trẻ, trong một buổi nhậu cùng bạn bè, ông đã nuốt một chiếc bật lửa nhựa để chứng tỏ bản lĩnh. Ông chưa từng nói với gia đình chuyện này và luôn nghĩ rằng chiếc bật lửa ấy đã được đào thải ra ngoài theo đường tiêu hóa từ lâu. Thỉnh thoảng ông có đau bụng không rõ nguyên nhân, nhưng không bao giờ ngờ rằng thủ phạm lại chính là chiếc bật lửa cách đây 30 năm.

Khi xác nhận dị vật chính là bật lửa, các bác sĩ cân nhắc phương án lấy ra. Phẫu thuật được xem là quá xâm lấn, còn nội soi bình thường lại khó thành công vì bề mặt vật thể quá trơn. Cuối cùng, họ chọn kỹ thuật bao bọc dị vật trong một lớp vỏ giống bao cao su, nhằm tăng độ ma sát và kéo bật lửa ra ngoài an toàn.

Điều khiến đội ngũ y tế sửng sốt hơn cả là chiếc bật lửa, dù bị axit dạ dày ăn mòn và đen kịt, vẫn còn khí bên trong và vẫn hoạt động được. Các chuyên gia giải thích rằng, bật lửa thường làm bằng polypropylene hoặc nhựa ABS, những vật liệu có khả năng chống axit cực tốt, nên có thể tồn tại trong môi trường dạ dày suốt thời gian dài.

Trước đây, từng có trường hợp sống với thìa kim loại mắc kẹt trong thực quản suốt một năm, hay người khác nuốt cả điện thoại và “giữ” trong bụng 6 tháng. Nhưng để một chiếc bật lửa nằm trong dạ dày 30 năm đúng là chuyện khó tin.