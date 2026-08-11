Đi làm về muộn, mẹ đảm Quảng Ninh nấu mâm cơm đủ món mỗi ngày

Xuân Nguyệt hiện là nhân viên ngân hàng tại TP Hạ Long, có chồng làm kinh doanh và hai con trai lần lượt 16 và 14 tuổi. Công việc khiến vợ chồng chị thường ăn trưa bên ngoài, vì vậy Nguyệt ưu tiên bữa tối tại nhà để cả gia đình có một bữa cơm đầy đủ trong ngày.

Nhà cách cơ quan hơn một km nên chị chỉ mất ít phút di chuyển. Thông thường Nguyệt tan làm lúc 17h45-18h, về nhà thay quần áo rồi vào bếp ngay. Chị dành khoảng một giờ, có hôm lâu hơn, để hoàn thành bữa tối.

Để tiết kiệm thời gian, Nguyệt thường đi chợ vào cuối tuần, mua thực phẩm cho nhiều ngày rồi sơ chế sẵn.

"Tôi nhờ các con đi học về sớm bỏ thực phẩm ra ngoài rã đông trước, khi về chỉ việc nấu", chị nói.

Theo Nguyệt, việc chuẩn bị nguyên liệu từ trước là cách đơn giản nhất để một người đi làm vẫn có thể nấu nhiều món vào buổi tối.

Khi đi chợ, có hôm chị mua theo dự định từ trước, có hôm thấy thực phẩm tươi ngon hoặc cả nhà thích thì lựa chọn.

Mâm cơm nhà Nguyệt thường có ít nhất hai món mặn và một món canh rau. Hai con trai đang tuổi lớn và đều thích thịt hơn cá, hải sản nên hầu như ngày nào chị cũng chuẩn bị một món thịt. Tuy nhiên, người mẹ vẫn xen kẽ cá, tôm và các loại hải sản để bữa ăn đa dạng hơn.

Để các con không ngán dù thường xuyên sử dụng cùng một nguyên liệu, Nguyệt thay đổi cách chế biến. Chẳng hạn, thịt lợn có thể được kho, nướng, chiên, luộc hoặc quay.

Những món xuất hiện nhiều lần trên mâm cơm nhà chị thường là món cả chồng và con yêu thích như thịt kho trứng cút, nọng heo nướng xá xíu, sườn xào chua ngọt, nạm bò nấu dưa, bắp bò xào khoai tây, cánh hoặc đùi gà nướng muối ớt.

Không phải ngày nào gia đình cũng ăn cơm nhà. Những hôm cả hai vợ chồng đều quá bận, Nguyệt để các con tự gọi đồ ăn. Gần đây, chị bắt đầu hướng dẫn các con nấu những món đơn giản để chủ động chuẩn bị bữa ăn khi bố mẹ không thể về nhà đúng giờ.

Loạt mâm cơm Nguyệt chia sẻ trên một cộng đồng nấu ăn nhận hơn 10.000 lượt thích.

Chị cho rằng các món mình nấu đều quen thuộc, thường xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình nên dễ được mọi người đồng cảm, ủng hộ.

Mâm cơm có cả thịt và hải sản với sườn, tôm nướng, canh rau.

Sống tại Quảng Ninh, Nguyệt có lợi thế lựa chọn hải sản tươi ngon cho bữa cơm gia đình. Chị thường kết hợp ngao, mực cùng thịt và rau xanh.

Một mâm cơm được Nguyệt chuẩn bị với gà nướng, rau củ, đậu xào trứng non, kết hợp nhiều nhóm thực phẩm cho hai con đang tuổi lớn.