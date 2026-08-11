Điều gì xảy ra với cơ thể nếu thường xuyên bỏ bữa sáng?

Nhiều người bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê rồi lao vào công việc, hoặc ngủ thêm vài chục phút và bỏ qua bữa sáng. Người làm ca đêm, ngủ ngày cũng dễ hình thành thói quen này. Một số người lại chủ động nhịn ăn vì cho rằng bỏ một bữa sẽ giúp giảm lượng calo nạp vào và giảm cân nhanh hơn.

Theo BS.CKII Ngô Thị Thanh Quýt, Khoa Nội tiêu hóa - Gan - mật - tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, bỏ bữa sáng thường xuyên không chỉ khiến cơ thể thiếu năng lượng mà còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa và chuyển hóa.

Sau một đêm dài, cơ thể cần được bổ sung năng lượng để bắt đầu ngày mới. Bữa sáng cũng kích thích hệ tiêu hóa hoạt động. Khi thường xuyên bỏ qua bữa ăn này, nhiều người dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải, thiếu tỉnh táo, ảnh hưởng đến khả năng học tập và làm việc.

Đáng lưu ý, thói quen này có thể liên quan đến sức khỏe túi mật.

Túi mật có nhiệm vụ dự trữ và cô đặc dịch mật do gan sản xuất, sau đó co bóp để đưa mật xuống ruột non khi cơ thể ăn uống, hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Khi nhịn ăn kéo dài, túi mật ít có cơ hội co bóp và giải phóng dịch mật.

Một số người lại chủ động nhịn ăn vì cho rằng bỏ một bữa sẽ giúp giảm lượng calo nạp vào. (Ảnh minh hoạ)

Theo bác sĩ Quýt, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, dịch mật có thể bị ứ đọng trong túi mật. Cholesterol trong dịch mật có điều kiện lắng đọng, lâu ngày kết tinh và góp phần hình thành sỏi mật.

Ngoài ra, nhịn ăn sáng còn ảnh hưởng đến nguồn năng lượng cung cấp cho não và cơ bắp. Glucose là nguồn năng lượng quan trọng của cơ thể, do đó khi không được bổ sung sau một đêm dài, một số người có thể cảm thấy đói, mệt, khó tập trung hoặc giảm hiệu suất làm việc.

Dạ dày cũng có thể chịu tác động khi khoảng thời gian nhịn ăn kéo dài. Dạ dày trống rỗng quá lâu ở một số người có thể đi kèm tình trạng tăng tiết axit, gây khó chịu, rối loạn tiêu hóa hoặc làm các triệu chứng trào ngược trở nên rõ hơn.

Quá trình chuyển hóa chất béo cũng có thể bị ảnh hưởng. Theo bác sĩ, việc thường xuyên bỏ bữa có thể làm rối loạn chuyển hóa lipid, khiến chất béo dễ tích tụ tại gan, từ đó làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, đặc biệt khi chế độ ăn trong những bữa còn lại thiếu cân đối.

Bên cạnh đó, sự thay đổi hormone liên quan đến tiêu hóa cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của túi mật. Hormone cholecystokinin (CCK), được tiết ra chủ yếu khi thức ăn đi vào ruột non, có vai trò kích thích túi mật co bóp và giải phóng dịch mật. Khi cơ thể thường xuyên không có bữa ăn vào buổi sáng, quá trình kích thích này cũng giảm đi.

Bác sĩ Quýt khuyến cáo mọi người nên duy trì bữa sáng đều đặn thay vì xem đây là bữa có thể dễ dàng bỏ qua. Bữa ăn không cần cầu kỳ, quan trọng là đủ năng lượng và có sự cân đối giữa các nhóm chất.

Một bữa sáng có thể gồm yến mạch, trứng, sữa chua, trái cây hoặc rau xanh. Người bận rộn có thể chuẩn bị từ tối hôm trước để không phải bỏ bữa vì thiếu thời gian.

Với người muốn giảm cân, việc cắt bỏ hoàn toàn bữa sáng không phải lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người. Thay vì nhịn ăn, nên kiểm soát tổng lượng calo trong ngày, lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng và duy trì vận động.

Một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ có thể giúp cơ thể khởi động ngày mới nhẹ nhàng hơn, thay vì bắt đầu bằng cảm giác đói, mệt và thiếu tỉnh táo.