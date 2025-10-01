Hạt hồng xiêm bị bỏ quên hơn 10 năm trong phế quản

Ngày 30-9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ khoa Nội hô hấp đã nội soi phế quản, lấy dị vật là hạt hồng xiêm (hạt sa pô chê) ở thùy dưới phổi phải của bệnh nhân PTT (43 tuổi, quê Cà Mau).

Bệnh nhân có triệu chứng ho đàm, khò khè hơn 10 năm, được chẩn đoán hen phế quản và từng điều trị tại nhiều nơi nhưng bệnh tái đi tái lại.

Gần đây, tình trạng ho kéo dài, đàm đục nhiều, khó thở nên bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 25-9.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ngực cho thấy hình ảnh nghi dị vật trong phế quản bệnh nhân. Ê-kíp do ThS.BS Lý Phát thực hiện nội soi phế quản ống mềm, hút sạch đàm và gắp thành công dị vật sau 20 phút.

Sau thủ thuật, bệnh nhân ổn định, giảm ho, cải thiện tình trạng nặng ngực, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Hình ảnh cho thấy hạt hồng xiêm nằm sâu trong lòng phế quản.

Sau khi lấy dị vật, bệnh nhân nhớ lại khoảng 10 năm trước từng bị sặc khi ăn hồng xiêm, ho vài ngày rồi quên dần cho đến khi bệnh nặng hơn.

Hạt hồng xiêm được lấy ra sau 10 năm nằm trong phế quản.

Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định.

TS.BS Cao Thị Mỹ Thúy – Trưởng khoa Nội Hô hấp, cho biết đây là trường hợp đặc biệt khó do dị vật nằm lâu, mô viêm phù nề, vị trí sâu trong lòng phế quản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai biến.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi ăn trái cây có hạt cần thận trọng, nếu bị hóc, sặc gây ho dữ dội, tím tái cần đưa ngay đến bệnh viện để xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.