NY Post ngày 28/11 đưa tin ca bệnh hiếm được ghi nhận từ ngày 16/6, khi bé trai khỏe mạnh được đưa vào bệnh viện ở Pakistan sau 10 ngày đau bụng, sốt nhẹ và sụt cân không rõ nguyên nhân.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy bụng bé hơi chướng, đau khi ấn, đặc biệt ở vùng bụng trái. Kết quả chụp CT cho thấy một khối lớn, kích thước khoảng 10 x 11 x 14 cm, nằm ở vùng bụng trên bên trái.

Khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, các bác sĩ phát hiện nó dính vào những mạch máu lớn gần ruột non, khiến đoạn ruột này bị đẩy lệch khỏi vị trí bình thường. Tuy nhiên, những gì bên trong khối u còn khiến họ kinh ngạc hơn.

Khối u chứa mô mỡ, những cấu trúc cứng giống răng và một bộ xương thai nhi phát triển tương đối hoàn chỉnh. Các bác sĩ nhận diện được hai tay, hai chân nhỏ, tóc và móng tay. Khi thăm khám, họ thậm chí sờ thấy cả cột sống có hình dạng rõ ràng.

Các bác sĩ nghi ngờ khối u là biểu hiện của một dị tật hiếm gặp có tên fetus-in-fetu (thai trong thai), xảy ra khi một bào thai phát triển bên trong cơ thể thai nhi khác. Hiện tượng này rất hiếm gặp, với tỷ lệ chỉ 1/500.000. Thế giới mới ghi nhận chưa đến 200-250 trường hợp, phần lớn bệnh nhân là bé trai.

Bé trai Pakistan phát hiện tình trạng hiếm sau 10 ngày đau bụng. Ảnh minh hoạ: Adobe Stock

Khối u thường hình thành trong ổ bụng, nhưng đôi khi cũng xuất hiện ở những bộ phận khác. Hồi tháng 7, một trường hợp hiếm gặp tại Trung Quốc gây chú ý khi các bác sĩ phẫu thuật lấy khối u dạng này khỏi não bé gái một tuổi.

Các nhà khoa học chưa xác định chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng thai trong thai, nhưng hiện có hai giả thuyết chính.

Giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất cho rằng tình trạng này bắt nguồn từ biến chứng hiếm gặp khi hình thành cặp song sinh cùng trứng. Ở giai đoạn đầu thai kỳ, trứng đã thụ tinh tách thành hai phôi nhưng không đồng đều.

Một phôi phát triển bình thường, phôi còn lại nhỏ hơn bị mắc kẹt bên trong. Khi phôi lớn phát triển, phôi nhỏ bị bao bọc, thường nằm trong ổ bụng. Nó vẫn nhận máu từ phôi lớn để phát triển một số bộ phận cơ thể nhưng không thể phát triển một em bé hoàn chỉnh. Thay vào đó, phôi nhỏ tiếp tục nằm bên trong cơ thể phôi còn lại, đôi khi âm thầm phát triển trong nhiều năm mà không bị phát hiện.

Giả thuyết thứ hai cho rằng đây không phải là một phôi song sinh mà thực chất là một dạng khối u phức tạp, gọi là u quái. U quái có thể chứa nhiều loại mô cơ thể như tóc, cơ, răng và xương. Một số lành tính, nhưng số khác có thể chứa tế bào ung thư.

Loại u này hiếm gặp nhưng phổ biến hơn nhiều so với tình trạng thai trong thai. Theo Cleveland Clinic, u quái vùng xương cùng cụt, hình thành gần xương cụt, xuất hiện ở khoảng một trong 40.000 trẻ sơ sinh.

Một dạng u quái hiếm hơn, gọi là u quái dạng thai, có hình dáng gần giống một bào thai đang phát triển. Tình trạng này ước tính chỉ xuất hiện ở khoảng một trong 500.000 người.

Để phân biệt thai trong thai với u quái, bác sĩ dựa vào một số đặc điểm, trong đó có dấu hiệu quan trọng là cột sống hình thành rõ ràng.

Với trường hợp bé trai ở Pakistan, các bác sĩ nghiêng về khả năng đây là thai trong thai. Tuy nhiên, các mẫu mô lấy từ khối u không đạt chất lượng để bác sĩ kiểm tra kỹ dưới kính hiển vi. Bé trai hồi phục tốt sau phẫu thuật, không có dấu hiệu ung thư. Em được xuất viện sau 11 ngày và không tái phát triệu chứng trong các lần tái khám.

Hầu hết ca thai trong thai được phát hiện trước khi trẻ 18 tháng tuổi, khiến trường hợp này trở nên đặc biệt hiếm gặp. Các bác sĩ khuyến cáo không nên loại trừ khả năng mắc dị tật này ở trẻ lớn có khối bất thường trong ổ bụng.

Thông thường, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ khối u là có thể điều trị khỏi tình trạng này. Tuy nhiên, do vẫn có nguy cơ ung thư, bé cần được theo dõi lâu dài.