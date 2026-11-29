Các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy, không nhất thiết phải đạt đến con số 10.000 mới nhận được những lợi ích đáng kể. Trên thực tế, đi bộ khoảng 7.000 bước mỗi ngày đã có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm.

Đi bộ thường xuyên có thể giúp bảo vệ tim, não, khả năng vận động và sức khỏe tổng thể. (Ảnh: AI)

Điều quan trọng không phải là cố gắng hoàn thành một con số cố định, mà là duy trì hoạt động thể chất đều đặn, phù hợp với độ tuổi, thể trạng và mục tiêu sức khỏe của mỗi người.

Đi bộ bao nhiêu bước mỗi ngày là đủ?

Một nghiên cứu tổng quan có hệ thống gần đây đã tổng hợp kết quả từ 57 nghiên cứu với hơn 160.000 người trưởng thành, nhằm đánh giá mối liên hệ giữa số bước đi bộ mỗi ngày và sức khỏe.

Kết quả cho thấy đi bộ khoảng 7.000 bước mỗi ngày có liên quan đến nhiều lợi ích đáng kể: Giảm 47% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân, giảm 25% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bao gồm bệnh tim và đột quỵ, giảm 14% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, giảm 38% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, giảm 22% nguy cơ mắc một số dạng trầm cảm, giảm 28% nguy cơ té ngã.

Đáng chú ý, lợi ích sức khỏe không chỉ xuất hiện khi bạn đạt 7.000 bước. Các nhà nghiên cứu nhận thấy việc tăng số bước từ khoảng 2.000 lên 4.000 bước mỗi ngày đã tạo ra sự cải thiện rõ rệt. Khi tiếp tục tăng lên 7.000 bước, lợi ích vẫn tăng nhưng với tốc độ chậm hơn. Sau ngưỡng này, một số lợi ích bắt đầu có xu hướng chững lại.

Điều đó không có nghĩa là đi bộ nhiều hơn 7.000 bước sẽ không tốt. Thay vào đó, kết quả cho thấy phần lợi ích lớn nhất thường đến từ việc chuyển từ trạng thái ít vận động sang vận động thường xuyên. Việc tăng cường hoạt động lên mức cao hơn vẫn có thể mang lại lợi ích bổ sung, nhưng mức cải thiện thường không lớn bằng giai đoạn đầu.

Một nghiên cứu khác phân tích dữ liệu của hơn 3.000 người trưởng thành trong Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ giai đoạn 2005–2006 cũng cho thấy những người đi bộ ít nhất 8.000 bước mỗi ngày từ một đến hai lần mỗi tuần có nguy cơ tử vong trong 10 năm tiếp theo thấp hơn 15%.

Ở nhóm duy trì mức đi bộ 8.000 bước trong 3–7 ngày mỗi tuần, nguy cơ này thấp hơn 16,5%. Đáng chú ý, lợi ích đạt mức ổn định sau khi mọi người đi bộ 8.000 bước ít nhất ba ngày mỗi tuần.

Những kết quả này cho thấy bạn không cần phải đi bộ 10.000 bước mỗi ngày mới có thể cải thiện sức khỏe. Ngay cả việc duy trì số bước thấp hơn nhưng đều đặn cũng có thể tạo ra khác biệt đáng kể.

Con số 10.000 bước bắt nguồn từ đâu?

Mặc dù được nhắc đến rộng rãi như một tiêu chuẩn sức khỏe, mục tiêu 10.000 bước mỗi ngày thực chất không xuất phát từ một nghiên cứu khoa học hay khuyến nghị y tế chính thức.

Nguồn gốc của con số này bắt đầu từ Nhật Bản vào năm 1964, ngay sau Thế vận hội Tokyo. Khi đó, người dân ngày càng quan tâm đến tình trạng ít vận động và nhu cầu rèn luyện thể chất.

Một loại máy đếm bước chân có tên manpo-kei được đưa ra thị trường. Tên gọi này có nghĩa là "máy đếm 10.000 bước". Con số 10.000 được lựa chọn chủ yếu vì dễ nhớ, dễ quảng bá và có sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng. Mục tiêu 10.000 bước ban đầu mang tính quảng bá sản phẩm nhiều hơn là một ngưỡng được xác định dựa trên bằng chứng y học.

Điều đó không có nghĩa 10.000 bước là mục tiêu vô ích. Đi bộ ở mức này vẫn có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng không nên xem đây là con số bắt buộc mà tất cả mọi người phải đạt được.

Số bước lý tưởng thay đổi theo độ tuổi

Nhu cầu vận động không giống nhau ở mọi giai đoạn cuộc đời. Các nghiên cứu cho thấy số bước giúp cải thiện sức khỏe có thể khác nhau tùy theo độ tuổi.

Một số mức tham khảo được ghi nhận gồm: Trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học: khoảng 9.000 bước mỗi ngày trở lên. Người trưởng thành từ 18–59 tuổi: lợi ích sức khỏe có xu hướng chững lại khi đạt khoảng 8.000 bước mỗi ngày. Người từ 60 tuổi trở lên: khoảng 6.000–8.000 bước mỗi ngày đã có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể.

Người lớn tuổi vẫn có thể hưởng lợi khi đi bộ nhiều hơn nếu thể trạng cho phép. Ngược lại, những người có bệnh lý hoặc khả năng vận động hạn chế nên lựa chọn mục tiêu phù hợp với sức khỏe của mình.

Đối với giới tính, hiện chưa có đủ bằng chứng để xác định nam giới và phụ nữ cần số bước khác nhau. Một số nghiên cứu cho thấy đi bộ khoảng 7.000–9.000 bước mỗi ngày có liên quan đến tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn ở cả hai giới.

Đi bộ giúp cơ thể khỏe mạnh như thế nào?

Đi bộ là một hình thức vận động aerobic, tức hoạt động thể chất làm tăng nhịp tim và khiến hệ hô hấp, cơ bắp cùng hệ tuần hoàn phải hoạt động tích cực hơn.

Khi được duy trì thường xuyên, hoạt động này có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và quá trình trao đổi chất, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đi bộ cũng giúp giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần. Những thay đổi tích cực về lòng tự trọng và cảm giác chủ động trong cuộc sống có thể là một phần nguyên nhân tạo nên lợi ích này.

Ngoài ra, khả năng tim và phổi cung cấp oxy cho cơ thể cũng được cải thiện khi bạn vận động thường xuyên. Đây là yếu tố quan trọng liên quan đến sức khỏe lâu dài và nguy cơ tử vong.

Ngay cả khi chưa thể đi bộ nhiều, bạn vẫn có thể bắt đầu bằng những mục tiêu nhỏ. Chẳng hạn, hãy theo dõi số bước trong một buổi đi bộ 20 phút, sau đó cộng thêm khoảng 5.000 bước vào mức đó để xác định mục tiêu vận động phù hợp. Bạn có thể tăng dần số bước theo thời gian, đồng thời theo dõi tổng thời gian đi bộ ngoài những buổi tập riêng.

Tốc độ đi bộ cũng đáng chú ý

Một yếu tố thường bị bỏ qua khi đánh giá lợi ích của việc đi bộ là cường độ vận động. Đi bộ thong thả ở mức vừa phải vẫn có lợi cho sức khỏe. Nếu tăng tốc độ đến mức thở nhanh và khó duy trì cuộc trò chuyện, bạn sẽ chuyển sang hoạt động thể chất cường độ mạnh và có thể nhận được nhiều lợi ích hơn trong cùng một khoảng thời gian.

Đây cũng là lý do các hướng dẫn vận động thường xem khoảng 75 phút hoạt động cường độ mạnh tương đương với 150 phút hoạt động cường độ vừa phải mỗi tuần.

Một số nghiên cứu gần đây còn cho thấy những đợt vận động cường độ cao ngắn, được phân bổ trong ngày, cũng có thể mang lại lợi ích sức khỏe. Điều này đặc biệt hữu ích với những người khó sắp xếp thời gian cho các buổi tập kéo dài.