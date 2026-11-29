Chuyên gia công nghệ thực phẩm cảnh báo nguy hại của loài ốc sên châu Phi

Mới đây, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đăng tải loạt bài “Ốc sên châu Phi, mối họa từ giấc mơ làm giàu” đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Sau khi loạt bài được đăng tải, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã lập tức vào cuộc chỉ đạo xử lý ngăn chặn sự lây lan của ốc sên châu Phi. Bộ đã lập tức tổ chức các đoàn kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiến hành rà soát ngay toàn bộ các "điểm nóng" mà Báo NTNN/Dân Việt đã phản ánh.

Hình ảnh nhân nuôi ốc sên châu Phi tại trại ở Phượng Dực, Hà Nội. Ảnh: Dân Việt

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Chuyên gia công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), cho biết động thái này của Bộ Nông nghiệp cùng các cấp tỉnh, thành phố, Sở Nông nghiệp Môi trường, cấp, xã phường trên địa bàn cả nước là rất kịp thời nhằm ngăn chặn loại ốc ngoại lai này.

PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh - Chuyên gia công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), cho biết động thái của Bộ Nông nghiệp cùng các cấp tỉnh, thành phố, Sở Nông nghiệp Môi trường, cấp, xã phường trên địa bàn cả nước là rất kịp thời nhằm ngăn chặn ốc sên châu Phi. Ảnh: NVCC

Theo ông Thịnh, ốc sên châu Phi (Achatina fulica), có nguồn gốc Đông Phi và du nhập vào Việt Nam khoảng những năm 1930–1940, nằm trong Danh mục loài ngoại lai xâm hại của Nhà nước. Loài này ăn tạp, sinh sản nhanh và phát tán rộng. Nếu phát tán ra tự nhiên, chúng có thể phá hoại mùa màng, chèn ép thực vật và các loài thân mềm bản địa, làm suy giảm đa dạng sinh học và mất cân bằng hệ sinh thái.

"Như ốc bươu vàng được nhập vào Việt Nam từ những năm 1980 với mục đích ban đầu là làm thực phẩm và xuất khẩu, nhưng do quản lý không chặt chẽ, chúng đã thoát ra tự nhiên. Với khả năng sinh sản cực nhanh, ăn tạp và thích nghi mạnh, ốc bươu vàng nhanh chóng biến thành loài phá hoại lúa và mùa màng rất khủng khiếp. Đây là bài học xương máu” – ông Thịnh nhấn mạnh.

Sáng 23/11, đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra trang trại ốc sên châu phi do ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1986, trú tại thôn Hồng Minh, xã Phượng Dực, Hà Nội) làm chủ. Ảnh: Văn Hoàng

Để ngăn chặn tình trạng này, ông Thịnh đề xuất cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý hành chính hoặc hình sự nếu vi phạm, buộc tiêu huỷ những nơi đang nuôi ốc trái phép.

Nông dân ở Quảng Ninh tiêu huỷ ốc sên châu phi. Ảnh: TQ

“Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát nuôi, vận chuyển, mua bán ốc sên châu Phi sau khi Báo NTNN/Dân Việt đăng tải tôi cho rằng rất kịp thời. Các địa phương cần kiểm tra, xử lý vi phạm, cấm quảng cáo hay mua bán trên mạng xã hội; tổ chức, cá nhân đang nuôi phải ngăn không cho ốc thoát ra môi trường và liên hệ cơ quan chuyên môn để tiêu hủy an toàn…” - ông Thịnh nhấn mạnh.

Ốc sên là loại sống ở tầng thấp, bùn đất nên dễ tích tụ chất độc và ký sinh trùng. Ảnh: Dân Việt

Bên cạnh đó, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết, ốc sên là loại sống ở tầng thấp, bùn đất nên dễ tích tụ chất độc và ký sinh trùng, nhất là khi nhiều người ăn ốc nấu chưa chín kỹ.

“Nhiều người hay quan niệm, ốc thường nấu chín tái để giữ vị giòn, nếu chín kỹ sẽ bị dai. Khi con người ăn phải ốc sên nhiễm ấu trùng chưa được nấu chín kỹ, chúng sẽ xuyên qua thành ruột, theo máu di chuyển lên não và gây viêm màng não cấp tính. Ốc sên hoang dã thường sống ở bờ bụi, rác thải và ăn các loại thực vật nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất độc hại, hoặc tích tụ vi khuẩn độc hại như E.coli, Salmonella….” - ông Thịnh nói.

Về thông lan truyền cho rằng, dịch nhầy ốc sên bổ khớp, làm đẹp da… ông Thịnh lên tiếng bác bỏ. Ông khẳng định đây là loài bị cấm nuôi nên mọi sản phẩm từ chúng đều không có nguồn gốc hợp pháp và chưa có cơ sở khoa học chứng minh công dụng chữa bệnh.

Nguy cơ viêm não từ ký sinh trùng trên ốc sên châu Phi

Đồng ý với quan điểm trên, trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ CKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khẳng định, ốc sên là loại sống trên cạn và rất nhiều ký sinh trùng vì chúng là loài ăn tạp.

Bác sĩ CKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khẳng định, ốc sên là loại sống trên cạn và rất nhiều ký sinh trùng vì chúng là loài ăn tạp. Ảnh: Gia Khiêm

Ngoài ra, ốc sên châu Phi còn là vật chủ trung gian của giun phổi chuột (Angiostrongylus cantonensis) - loài giun tròn ký sinh chủ yếu ở động mạch phổi của chuột có thể gây viêm màng não tăng bạch cầu ái toan nếu người dùng ăn ốc chưa nấu chín, ăn rau sống hoặc uống nước nhiễm ấu trùng từ chất nhầy.

Theo bác sĩ Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nhiễm giun phổi chuột. Ấu trùng giun phổi chuột sau khi vào cơ thể người qua đường tiêu hóa, xuyên qua thành ruột, theo đường máu đến não hoặc đến các phủ tạng khác. Ở người, ấu trùng giun phổi chuột chủ yếu ký sinh ở hệ thần kinh trung ương.

Đường nhiễm giun giun phổi chuột (Angiostrongylus cantonensis) gây viêm não ở người. Ảnh: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

“Bệnh do ấu trùng giun phổi chuột có đặc trưng đau đầu dữ dội, cứng gáy và lưng, liệt ở nhiều mức độ khác nhau. Hội chứng não - màng não biểu hiện rõ: đau đầu dữ dội, sốt, kích thích màng não. Ngoài ra bệnh nhân có thể bị viêm các dây thần kinh gây liệt mặt (khoảng 5% bệnh nhân), rối loạn cảm giác; hội chứng não, co giật, liệt, nói lảm nhảm, mất thăng bằng, mất trí nhớ, hôn mê.

Chính vì vậy, tuyệt đối không ăn sống, ăn tái ốc sên hoặc sử dụng ốc sên nhằm mục đích chữa bệnh, dưỡng khớp hoặc làm đẹp da… Không nên ăn các thức ăn sống hoặc chưa được nấu chín kỹ chế biến từ ốc, tôm, cua, cá... dưới mọi hình thức. Phải vệ sinh sạch sẽ đối với ốc, sò, tôm, cua tự nhiên và nấu chín kỹ khi chế biến thức ăn. Tránh ăn thức ăn sống đã bị ốc hoặc sên làm nhiễm bẩn...” – bác sĩ Thiệu lưu ý.

Bác sĩ Thiệu khuyến cáo thêm, nếu sau khi ăn ốc sên mà có các biểu hiện, triệu chứng khác thường sốt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn, nổi ban… cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.