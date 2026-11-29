Giành lại sự sống sau hơn 90 phút ngừng tuần hoàn

Theo thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân là anh N.T.V (sinh năm 1980, quê quán tại Quảng Ngãi), có tiền sử mắc đái tháo đường típ 2 và rối loạn chuyển hóa lipid.

Tối 27/11, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau ngực. Đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 28/11, cơn đau tức ngực trái trở nên dữ dội khiến người bệnh phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152 trên đảo Thổ Chu.

Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân ở trạng thái tỉnh, tiếp xúc chậm, da và niêm mạc tái nhợt, mạch 125 lần/phút, huyết áp 160/90 mmHg, nhịp thở 30 lần/phút và SpO₂ đạt 90%.

Kết quả thăm khám và đo điện tâm đồ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên. Các y bác sĩ tại bệnh xá lập tức triển khai các biện pháp điều trị.

Trước thời điểm trực thăng đến cấp cứu, bệnh nhân tại đảo Thổ Chu có tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao do có thể xuất hiện các rối loạn nhịp tim nguy hiểm đe dọa tính mạng. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 10 phút, tình trạng bệnh nhân đột ngột diễn tiến nặng: mất ý thức, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp và máy điện tâm đồ ghi nhận đường thẳng vô tâm thu.

Trước ranh giới sinh tử, các y bác sĩ tại Bệnh xá Trung đoàn 152 nhanh chóng kích hoạt quy trình hồi sinh tim phổi nâng cao. Suốt hơn 90 phút liên tục không ngừng nghỉ, ê-kíp cấp cứu kiên trì thực hiện các biện pháp hồi sức để giành giật sự sống cho người bệnh. Đến 13 giờ cùng ngày, tim bệnh nhân đập trở lại nhưng tri giác còn kém (điểm Glasgow là 8), huyết áp 100/50 mmHg và điện tâm đồ xuất hiện rung nhĩ.

Đến 17 giờ, bệnh nhân mở mắt, có đáp ứng khi gọi hỏi và kích thích (điểm Glasgow khoảng 9–10), mạch 94 lần/phút, huyết áp 129/77 mmHg. Dù vậy, bệnh nhân vẫn phải hỗ trợ hô hấp qua ống nội khí quản với chỉ số SpO₂ duy trì 90%.

Quyết định mở đường bay khẩn cấp trong đêm

Trước diễn biến phức tạp của ca bệnh, Bệnh viện Quân y 175 đã kết nối hội chẩn trực tuyến (Telemedicine) với Bệnh xá Trung đoàn 152.

Hội chẩn xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới ở giờ thứ 18, phân loại mức độ nặng nhất, kèm biến chứng ngừng tuần hoàn - hô hấp đã được hồi sinh tim phổi thành công trên nền bệnh đái tháo đường típ 2 và rối loạn chuyển hóa lipid.

Các bác sĩ đánh giá bệnh nhân có tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao do có thể xuất hiện các rối loạn nhịp tim nguy hiểm đe dọa tính mạng như nhịp nhanh thất, rung thất dẫn đến ngừng tuần hoàn tái diễn. Cùng với đó, nguy cơ suy tim tiến triển và tổn thương não do thời gian ngừng tim kéo dài cũng là bài toán đặc biệt nan giải.

Các chuyên khoa Hồi sức, Nội tim mạch và Tim mạch can thiệp của Bệnh viện Quân y 175 đã thống nhất tiếp tục duy trì hồi sức tích cực tại đảo, đồng thời đề xuất khẩn trương vận chuyển cấp cứu đường không về đất liền để can thiệp mạch vành và điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân được vận chuyển đường không bằng trực thăng mang số hiệu VN 8616 do thượng tá Nguyễn Văn Khánh làm cơ trưởng, phối hợp cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do đại úy, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa làm kíp trưởng. Ảnh: BVCC

Chuyến bay vượt thời tiết bất lợi

Chấp hành mệnh lệnh cấp trên, Binh đoàn 18 đã điều động tổ bay trực thăng mang số hiệu VN 8616 do thượng tá Nguyễn Văn Khánh làm cơ trưởng, phối hợp cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do đại úy, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa làm kíp trưởng.

Trực thăng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 22 giờ 5 phút ngày 28/11, mang theo đầy đủ trang thiết bị và phương tiện hồi sức cấp cứu chuyên sâu. Nhiệm vụ cấp cứu lần này gặp nhiều thách thức không chỉ bởi tình trạng nguy kịch của bệnh nhân mà còn do điều kiện thời tiết xấu, có mưa.

Đặc biệt, đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp đã từng ngừng tuần hoàn, việc hạn chế ảnh hưởng từ sự thay đổi áp suất khí quyển khi bay và nguy cơ tiến triển thiếu máu cơ tim đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối chính xác giữa tổ bay và ê-kíp y tế.

Trực thăng chở bệnh nhân đã hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175 vào lúc 4 giờ 5 phút sáng 29/11. Sau đó, bệnh nhân được chuyển ngay đến Khoa Cấp cứu để tiếp tục hồi sức tích cực. Ảnh: BVCC

Vào lúc 23 giờ 55 phút đêm 28/11, ngay khi tiếp cận bệnh nhân tại đảo Thổ Chu, ê-kíp cấp cứu lập tức phối hợp cùng quân y đảo tiếp tục điều trị sau hồi sinh tim phổi. Tổ cấp cứu nhanh chóng kiểm soát hô hấp, duy trì an thần, theo dõi sát huyết động, sử dụng thuốc vận mạch để bảo đảm huyết áp và bổ sung thuốc chống đông theo chỉ định.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa (Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Quân y 175) cho biết, dù bệnh nhân đã được hồi sinh tim phổi thành công tại đảo nhưng nguy cơ ngừng tuần hoàn tái diễn vẫn rất cao. Hai vấn đề then chốt trong suốt hành trình bay là kiểm soát rối loạn nhịp tim và duy trì chức năng co bóp cơ tim. Bên cạnh đó, ê-kíp liên tục theo dõi diễn biến ý thức, hạn chế tối đa các kích thích nhằm bảo vệ não cho người bệnh.

Vượt qua những khó khăn về thời tiết và thách thức chuyên môn phức tạp, trực thăng chở bệnh nhân đã hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175 vào lúc 4 giờ 5 phút sáng 29/11.

Bệnh nhân được chuyển ngay đến Khoa Cấp cứu để tiếp tục hồi sức tích cực, kiểm soát biến chứng và triển khai phương án điều trị chuyên sâu.

Từ hơn 90 phút kiên trì hồi sinh tim phổi của đội ngũ y bác sĩ tại đảo đến chuyến bay cấp cứu xuyên đêm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bệnh xá Trung đoàn 152, Bệnh viện Quân y 175 và Binh đoàn 18 đã mở ra cơ hội sống cho người bệnh, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống hội chẩn từ xa và năng lực cấp cứu đường không từ biển đảo về đất liền.