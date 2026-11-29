Khoai mì (củ sắn) là một trong những loại củ nhiệt đới có nhiều giá trị dinh dưỡng. Ăn loại củ này có thể giảm đau đầu, cải thiện tiêu hóa, chữa tiêu chảy, tăng thị lực, hạn chế giun sán và tăng năng lượng.

Loại củ này cung cấp nguồn calo và carbohydrate dồi dào.

Ngày xưa chỉ có nhà nghèo mới ăn loại củ này nhưng nay nó đã trở thành món ngon yêu thích của nhiều người. Một trong những lợi ích lớn mà củ sắn đem lại là bảo vệ sức khỏe mắt.

Ăn loại củ này cung cấp đầy đủ vitamin A và khoáng chất cần thiết để tăng cường thị lực, ngăn ngừa thị lực kém khi về già.

Loại củ này cũng là nguyên liệu được sử dụng để làm nên nhiều món ăn ngon như: sắn hấp, bánh sắn chiên, bánh sắn nướng, chè sắn, xôi sắn... Dân Việt giới thiệu công thức nấu món chè sắn như sau:

Nguyên liệu nấu chè sắn:

- Sắn: 1kg (bóc vỏ ngâm nước muối pha loãng ít nhất 4 tiếng)

- Bí đỏ: 300gr (đã bỏ vỏ)

- Bột năng: 100gr

- Đường thốt nốt: 450gr

- Gừng: 1 củ cắt sợi

- Nước cốt dừa: 400ml

- Lá dứa, dừa bào sợi.

Cách nấu chè sắn:

- Bí đỏ + sắn hấp chín, cho lá dứa vào hấp cho thơm.

- Hấp xong lấy 1/2 sắn cắt miếng nhỏ, còn lại giã nhuyễn, tiếp đến cho bí đỏ và 80gr bột năng vào phần sắn đã giã nhuyễn nhồi thành 1 khối bột mịn rồi viên tròn, lăn qua lớp bột năng sau đó mang đi luộc chín.

- Nấu 1 nồi nước + 400gr đường thốt nốt, gừng cắt sợi và lá dứa nấu đến sôi và tan đường thì pha 5 muỗng canh bột năng + nước khuấy tan rồi cho vào nồi nước đường (vừa đổ vừa khuấy đều đến khi thấy sệt lại là đạt, độ sệt có thể tuỳ điều chỉnh loãng hay đặc hơn thì tăng hoặc giảm bột năng).

- Tiếp đến cho mochi sắn đã luộc + sắn lúc này đã chừa lại + dừa sợi vào đảo đều chờ sôi lại là xong.

*Nước cốt dừa: 400ml nước dừa + 50gr đường (nếu muốn cốt dừa trắng thì dùng đường trắng để nấu) + 1/3 muỗng cà phê muối + 1 muỗng canh bột năng khuấy tan, tiếp đến cho lá dứa và bật bếp nấu từ từ đến khi sệt lại thì tắt bếp, không nấu lâu trên bếp.

- Múc chén chè ra chén, thêm cốt dừa lên trên và thưởng thức.

Chúc các bạn thành công!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện.