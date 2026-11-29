1. Cà chua chứa acid tự nhiên kích thích trào ngược

Theo BS. Trần Thị Bích Nga, chuyên khoa Dinh dưỡng, cà chua là thực phẩm chứa nhiều acid citric và acid malic. Khi ăn cà chua, đặc biệt là lúc bụng đói hoặc ăn lượng nhiều môi trường trong dạ dày có nhiều acid hơn.

Do đó, việc tiêu thụ quá nhiều cà chua có thể dẫn đến các vấn đề về đường tiêu hóa và trào ngược acid.

Cà chua chứa acid tự nhiên dễ gây trào ngược dạ dày - thực quản. Ảnh minh họa AI

Nếu niêm mạc thực quản vốn đã nhạy cảm hoặc đang bị viêm nhẹ do trào ngược, lượng acid từ cà chua đi qua hoặc trào ngược lên sẽ gây kích ứng trực tiếp tạo cảm giác nóng rát sau xương ức (ợ nóng), rát họng hoặc chua miệng.

Trong giai đoạn viêm loét dạ dày cấp tính hoặc khi triệu chứng đang nặng, tác động gây tăng acid của cà chua thường lớn hơn lợi ích. Đặc biệt khi ăn cà chua sống hoặc các sản phẩm từ cà chua như sốt cà chua, súp, nước ép cà chua có thể kích thích dạ dày sản xuất nhiều acid hơn.

Lượng acid tăng cao dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày đang bị tổn thương, làm trầm trọng thêm các triệu chứng đau thượng vị, khó tiêu, ợ chua…

2. Những yếu tố khiến ăn cà chua càng dễ gây trào ngược hơn

Không phải ai ăn cà chua cũng bị trào ngược nhưng nguy cơ sẽ nhiều hơn trong các tình huống sau:

Dùng dạng cà chua cô đặc hoặc chế biến sẵn: Sốt cà chua, tương cà, nước sốt mì Ý thường có độ acid cô đặc hơn cà chua tươi lại hay đi kèm nhiều gia vị cay nóng, tỏi, hành, đường hoặc chất béo.

Ăn với thực phẩm nhiều dầu mỡ: Các món như cà chua sốt thịt mỡ, pizza, mì sốt bò bằm hay trứng chiên ngập dầu với cà chua làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Thức ăn nằm lâu trong dạ dày làm tăng áp lực ổ bụng và đẩy dịch acid lên thực quản.

Ăn vào buổi tối muộn hoặc nằm ngay sau ăn: Khi nằm ngang, trọng lực không còn giữ dịch vị ở đáy dạ dày khiến acid từ bữa ăn có cà chua dễ trào lên hơn.

3. Cách ăn cà chua giảm trào ngược cho người nhạy cảm

Không ăn khi bụng đói: Chỉ nên ăn cà chua trong bữa chính, kết hợp cùng tinh bột (cơm, bánh mì, yến mạch) hoặc chất đạm ít béo để trung hòa bớt độ acid.

Nấu chín cà chua: Cà chua nấu chín mềm giúp dễ tiêu hơn cà chua sống. Quá trình nấu làm mềm vỏ và thịt cà chua đồng thời có thể làm giảm tính acid.

Chọn cà chua chín cây tự nhiên: Cà chua chín đỏ tự nhiên thường ít acid và ngọt dịu hơn cà chua xanh hoặc cà chua hái non.

Ăn lượng nhỏ và theo dõi phản ứng của cơ thể: Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ bị trào ngược khi dùng các món có cà chua hoặc sốt cà chua nên ăn dần lượng nhỏ và lắng nghe phản ứng của cơ thể để xác định ngưỡng dung nạp phù hợp.

Nên hạn chế các chế phẩm từ cà chua như sốt đóng hộp hay tương cà. Những sản phẩm này thường chứa nhiều đường, muối, chất bảo quản cùng lượng acid citric bổ sung dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày.