Năm 2025, các nhà khoa học tại Đại học Sydney (Australia) công bố trên tạp chí Lancet Public Health một phân tích tổng hợp 57 nghiên cứu tại hơn 10 quốc gia. Kết quả cho thấy so với người chỉ đi khoảng 2.000 bước mỗi ngày, người đi 4.000 bước có nguy cơ tử vong thấp hơn khoảng 36%. Lợi ích tiếp tục tăng theo mỗi 1.000 bước, cho đến khoảng 7.000 bước, sau đó tăng chậm dần.

Ở mức 7.000 bước mỗi ngày, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 47%, gần như tương đương với mức 10.000 bước. Nguy cơ sa sút trí tuệ cũng giảm 38%, bệnh tim mạch giảm 25% và nguy cơ té ngã giảm 28%.

Theo GS Melody Ding, trưởng nhóm nghiên cứu, ngay cả những thay đổi nhỏ như tăng từ 2.000 lên 4.000 bước mỗi ngày cũng đã mang lại lợi ích sức khỏe rõ rệt. Như vậy, 5.000 bước mỗi ngày là mốc khởi đầu thực tế được các nhà nghiên cứu đề xuất làm mục tiêu.

Đi bộ đều đặn mỗi ngày giúp bảo vệ tim mạch và trí não. Ảnh minh họa PX.

Dưới đây là những lợi ích khi đi bộ:

1. Đi bộ giúp bảo vệ trí não, làm chậm suy giảm nhận thức

Một trong những lợi ích đáng chú ý nhất của việc đi bộ là bảo vệ trí não. Tháng 11/2025, các nhà khoa học thuộc Mass General Brigham (Mỹ) công bố trên tạp chí Nature Medicine kết quả theo dõi 296 người từ 50 đến 90 tuổi, chưa có suy giảm nhận thức, trong thời gian 14 năm. Ở những người có nồng độ amyloid beta cao trong não, một dấu hiệu sớm của bệnh Alzheimer, người đi bộ 3.000 - 5.000 bước mỗi ngày bị suy giảm nhận thức chậm hơn trung bình khoảng 3 năm. Người đi 5.000 - 7.500 bước mỗi ngày bị suy giảm chậm hơn khoảng 7 năm so với người ít vận động.

Theo các nhà nghiên cứu, người đi bộ nhiều có tốc độ tích tụ protein tau trong não chậm hơn. Đây là loại protein liên quan chặt chẽ nhất với các triệu chứng suy giảm trí nhớ. Kết quả cũng cho thấy với lợi ích về nhận thức, mục tiêu 10.000 bước có thể không cần thiết, nhất là với người cao tuổi. Đây là nghiên cứu quan sát với số người tham gia không nhiều, nên cần thêm bằng chứng để khẳng định.

2. Tốt cho tim mạch, huyết áp và tinh thần

Đi bộ đều đặn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu và cân nặng. Đi bộ cũng giúp xương, khớp chắc khỏe hơn, tăng sức mạnh cơ chân, giữ thăng bằng tốt, giảm nguy cơ té ngã ở người cao tuổi. Bên cạnh đó, đi bộ ngoài trời giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và tâm trạng. Theo Hiệp hội Sức khỏe Đi bộ Nhật Bản, một số nghiên cứu cho thấy đi bộ tích cực khoảng 150 phút mỗi tuần có liên quan đến nguy cơ trầm cảm thấp hơn.

3. Cách để đạt 5.000 bước mỗi ngày

Với người ít vận động, 5.000 bước có thể nghe nhiều, nhưng hoàn toàn đạt được nếu tận dụng các hoạt động trong ngày. Bạn có thể đi bộ 15 - 20 phút vào buổi sáng hoặc sau bữa tối, đi bộ đến chợ, đến nơi làm việc nếu gần, đỗ xe xa hơn một chút, đi cầu thang bộ, đứng dậy đi lại sau mỗi giờ ngồi làm việc. Điện thoại thông minh hoặc đồng hồ đeo tay có thể giúp bạn theo dõi số bước mỗi ngày.

Khi đã quen với 5.000 bước, bạn có thể tăng dần lên 7.000 - 8.000 bước, đồng thời đi nhanh hơn ở một số đoạn, đến mức thở nhanh nhưng vẫn nói chuyện được. Đây là cường độ vừa, giúp tăng thêm lợi ích cho tim phổi.

Đi bộ cùng người khác, như vợ chồng, con cái, bạn bè, giúp duy trì thói quen dễ dàng hơn. Hai người có thể quan sát, nhắc nhau giữ tư thế đúng và động viên nhau. Khi đi bộ, bạn nên giữ lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước, không cúi đầu nhìn điện thoại, vai thả lỏng, tay vung tự nhiên, bước chân đều, đặt gót chân xuống trước rồi đến mũi chân.

Người đi bộ nên mang giày vừa chân, có đế êm, chọn đường bằng phẳng, an toàn và tránh đi bộ dưới nắng gắt buổi trưa. Người cao tuổi, người có bệnh tim mạch, bệnh xương khớp nên tăng số bước từ từ và hỏi ý kiến bác sĩ nếu có lo ngại. Khi đi bộ thấy đau ngực, khó thở, chóng mặt, đau khớp nhiều, cần dừng lại và đi khám.