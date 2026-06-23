Mắc bệnh lạ, bé trai 7 tuổi phải mang 'mai rùa' từ khi sinh ra

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 19/6 cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công bước đầu cho bệnh nhi Tuấn, trú tại Hà Nội.

TS BS Dương Mạnh Chiến, người trực tiếp điều trị, cho biết ngay từ khi mới sinh, trên người bé đã xuất hiện một khối nơ vi hắc tố (một dạng tổn thương da bẩm sinh chứa tế bào hắc tố) rất lớn. Theo thời gian, khối u này lớn dần theo sự phát triển của cơ thể, ngày càng dày lên, cứng, gồ cao và bao phủ gần như toàn bộ vùng lưng, ngực, bụng. Đặc biệt, phần u ở lưng đùn lên thành một khối gồ lớn, khiến hình dáng phía sau của em trông như đang mang một chiếc "mai rùa" và không thể đứng thẳng.

Theo bác sĩ Chiến, đây là một ca bệnh cực kỳ hiếm gặp. Thông thường, các khối u hắc tố bẩm sinh này đa số là lành tính. Tuy nhiên, với những khối u có kích thước khổng lồ, bề mặt dày sần sùi, hoặc có hiện tượng loét, ngứa thì nguy cơ diễn tiến thành ung thư da (ung thư hắc tố) là rất lớn.

Khối u lớn khiến bé trai 7 tuổi như mang 'mai rùa' trên lưng. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Khối u của bé Tuấn quá lớn, chiếm tới hơn 1/3 cơ thể. Do đó, các bác sĩ không thể cắt bỏ toàn bộ u trong một lần mổ, bởi cơ thể trẻ nhỏ không có đủ lượng da lành để che phủ lại khoảng trống sau khi cắt.

"Khó khăn lớn nhất không phải là cắt bỏ khối u, mà là sau đó lấy da ở đâu để bù vào. Nếu lấy da ở vị trí khác trên cơ thể ghép vào sẽ tạo thêm những vết sẹo lớn khác, ảnh hưởng nặng nề đến thẩm mỹ của trẻ sau này", bác sĩ Chiến nói.

Trước bài toán hóc búa này, ê-kíp phẫu thuật đã chọn chiến lược mổ "cuốn chiếu" theo từng giai đoạn. Ở mỗi lần mổ, các bác sĩ sẽ cắt bớt một phần khối u trong giới hạn an toàn, sau đó tận dụng độ co giãn tự nhiên của vùng da lành xung quanh để kéo vạt da che phủ vết thương. Sau một thời gian vạt da này giãn thêm ra, trẻ sẽ tiếp tục được mổ giai đoạn tiếp theo.

Sau 6 lần kiên trì đại phẫu, diện tích và độ dày của khối u đã giảm được một nửa (khoảng 50% so với ban đầu). Niềm hạnh phúc lớn nhất là hiện tại, cậu bé đã có thể tự tin đứng thẳng lưng như bao bạn bè đồng trang lứa mà không còn bị gù rạp xuống như trước.

Dù vậy, bác sĩ Chiến nhận định đây vẫn là một hành trình rất dài. Dự kiến bé Tuấn sẽ phải trải qua thêm khoảng 4-5 lần mổ nữa mới có thể xóa bỏ hoàn toàn khối u. Theo phác đồ, sau mỗi ca mổ, vùng da được kéo căng sẽ mềm và giãn dần ra sau 10-14 ngày giúp trẻ dễ chịu hơn, vết thương sẽ liền tốt sau khoảng 20 ngày. Bệnh nhi sẽ được xuất viện và theo dõi định kỳ từ 6 tháng đến một năm trước khi bước vào đợt phẫu thuật kế tiếp.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo việc phát hiện và lên kế hoạch điều trị sớm các khối u hắc tố khổng lồ bẩm sinh có ý nghĩa rất quan trọng. Việc loại bỏ u từ sớm giúp triệt tiêu nguy cơ ung thư da trong tương lai, đồng thời giúp trẻ vận động dễ dàng, đảm bảo thẩm mỹ và xóa bỏ tâm lý mặc cảm.

Nếu thấy trẻ có khối u hắc tố kích thước lớn ngay từ khi sinh, đặc biệt là khi u có dấu hiệu dày lên, gồ cao, loét, ngứa hoặc đổi màu bất thường, gia đình cần đưa trẻ đến ngay các bệnh viện có chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ uy tín để được thăm khám kịp thời.

*Tên nhân vật đã được thay đổi