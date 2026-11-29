Vào mùa lạnh, để tăng cường sức lực chống chọi với giá lạnh, nhiều người thích ăn các món giàu năng lượng, ấm nóng như thịt bò, thịt cừu.

Lẩu thịt cừu và bò hầm chắc chắn rất ấm áp, nhưng sau khi ăn hai bữa liên tiếp, cổ họng bạn sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu—khô, căng và đôi khi thậm chí là nóng rát.

Vào mùa đông, với hệ thống sưởi trong nhà và không khí khô lạnh bên ngoài, điều cơ thể thiếu không chỉ là "nhiệt" mà quan trọng hơn là "độ ẩm". Để bổ âm, thịt bò và thịt cừu thực ra không phải là giải pháp tốt nhất.

Loại thịt dưới đây có vị nhẹ hơn nhiều so với thịt bò và thịt cừu, mềm ẩm nhưng không khô, ngon miệng mà không ngấy và quan trọng nhất là dễ chế biến hơn bạn tưởng: Thịt vịt.

Khác với thịt bò và thịt cừu, vịt là loài gia cầm sống ở vùng nước, và thịt vịt được coi là có tính mát. Vào mùa đông, mối lo ngại lớn nhất là tình trạng thừa cân, và ưu điểm của thịt vịt chính là ở chỗ này: nó bổ âm mà không làm tăng thêm "nhiệt" cho cơ thể.

Về mặt dinh dưỡng, thịt vịt chứa khoảng 16-25 gram protein chất lượng cao trên 100 gram, và cấu trúc mỡ của nó tốt hơn thịt lợn, với tỷ lệ axit béo không bão hòa cao hơn.

Hàm lượng sắt của loại thịt này cũng rất ấn tượng, đạt hơn bốn lần so với thịt gà. Nó ngon mà không gây gánh nặng cho cơ thể.

Món ăn gợi ý: Vịt om bia

- Chặt vịt thành từng miếng, chần qua nước lạnh để loại bỏ máu và bọt. Cho một ít dầu vào nồi, phi thơm gừng, sau đó cho vịt vào xào trên lửa vừa nhỏ cho đến khi nước bay hơi hết và mỡ vịt tan chảy.

Đừng bỏ qua bước này; việc làm tan chảy mỡ đúng cách sẽ giúp vịt không bị tanh và bớt ngấy. Nếu có quá nhiều mỡ vịt, bạn có thể đổ bớt đi; bạn có thể giữ lại một ít để xào rau, món ăn sẽ thơm hơn.

- Tiếp theo, cho ớt khô, hoa hồi, quế và lá nguyệt quế vào. Xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm, sau đó cho nước tương nhạt, nước tương đậm và vài viên đường phèn vào. Xào cho đến khi mỗi miếng thịt vịt được phủ đều màu.

- Sau đó, đổ toàn bộ lon bia vào, không thêm nước, đảm bảo bia ngập hoàn toàn con vịt. Đun sôi trên lửa lớn trong năm phút để hương vị bia bay hơi hết, chỉ còn lại mùi thơm mạch nha. Sau đó, giảm lửa xuống mức thấp nhất, đậy nắp và ninh trong ba mươi phút. Đối với vịt già, hãy kéo dài thời gian ninh cho phù hợp.

- Năm phút trước khi món ăn chín, cho ớt chuông xanh đã thái nhỏ vào và xào trên lửa lớn cho đến khi chín tới. Ớt chuông nên giòn và hơi cay, rất hợp với hương vị đậm đà của thịt vịt. Khi nước sốt sánh lại và thịt vịt mềm, bạn có thể dễ dàng ăn kèm với hai bát cơm.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

(Theo 163)