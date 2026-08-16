Bóc tách khối u “khủng” chứa15 lít dịch ngay trong ca mổ đẻ

Theo hồ sơ bệnh án mà Bệnh viện cung cấp, ngay từ tuần thứ 6 của thai kỳ, sản phụ N. (24 tuổi) ở thành phố Đà Nẵng đã phát hiện mình mang trong mình một khối u nang buồng trứng. Tuy nhiên, khối u này lại có xu hướng phát triển nhanh, tỷ lệ thuận với sự lớn lên của thai nhi trong tử cung. Đáng chú ý, khi thai nhi bước sang tuần thứ 31, những cơn đau dữ dội do sự chèn ép của khối u đã buộc chị phải nhập viện điều trị khẩn cấp.

E-kip phẫu thuật.

Thời điểm nhập viện tại Khoa Ngoại tổng hợp - Sản Phụ khoa, bệnh viện 199, chị N. đang ở tuần thai thứ 37 và có dấu hiệu chuyển dạ sớm. Đây là một tình huống sản khoa đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi ê-kíp phẫu thuật phải có sự tính toán chi li để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả mẹ và bé.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BS CKII Trương Quốc Việt – một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản khoa, ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng hội chẩn và đưa ra phương án xử trí liên hoàn. Mục tiêu đầu tiên và tối thượng là đưa em bé ra ngoài an toàn. Khi tiếp cận sâu hơn vào ổ bụng, các bác sĩ không khỏi kinh ngạc trước quy mô của khối u nang buồng trứng phải. Khối u “khủng” 50cm, chứa bên trong một lượng dịch nhầy lên đến gần 15 lít.

Mẹ và bé an toàn sau phẫu thuật

BS CKII Trương Quốc Việt cho biết: “Trong trường hợp này, lấy được khối u chưa phải là mục tiêu duy nhất. Với một sản phụ mới 24 tuổi, chúng tôi luôn đặt vấn đề bảo tồn chức năng sinh sản lên hàng đầu nếu điều kiện phẫu thuật cho phép. Điểm đáng chú ý của ca bệnh không chỉ nằm ở kích thước hơn 50 cm hay gần 15 lít dịch nhầy được lấy ra, mà còn ở yêu cầu rất quan trọng là xử trí khối u lớn nhưng phải cố gắng bảo tồn buồng trứng cho một người mẹ trẻ. Đây chính là tinh thần của điều trị sản khoa hiện đại”.

Kết thúc ca đại phẫu thành công tốt đẹp, khối u 15 lít dịch đã được loại bỏ hoàn toàn, trong khi buồng trứng của sản phụ vẫn được giữ lại nguyên vẹn, bé trai chào đời an toàn. Hiện tại, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.