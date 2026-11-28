Nếu không được thăm khám, điều trị phù hợp, Polyp mũi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp và chất lượng cuộc sống.

1. Triệu chứng polyp mũi

Viêm mũi dị ứng và polyp mũi là những bệnh lý Tai Mũi Họng khá phổ biến, có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi, ngứa mũi, chảy nước mũi, nghẹt mũi hoặc giảm khả năng ngửi.

Trong nhiều trường hợp, các triệu chứng có thể kéo dài, tái đi tái lại, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, sinh hoạt và công việc hằng ngày. Đặc biệt, khi tình trạng viêm mũi, viêm xoang không được kiểm soát, polyp mũi có thể hình thành và phát triển, làm hẹp hoặc bít tắc đường thở qua mũi.

Nhiều người bị polyp mũi không có triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên khi polyp mũi lớn hơn có thể chặn đường lưu thông không khí trong mũi và gây các triệu chứng như:

- Nghẹt mũi: Đây là triệu chứng phổ biến nhất, có thể gây khó thở, đặc biệt là khi nằm hoặc vào ban đêm.

- Chảy mũi: Là triệu chứng phổ biến, kèm theo cảm giác ngứa. Nước mũi có thể có màu vàng, xanh hoặc trong suốt.

- Giảm hoặc mất khứu giác.

- Đau đầu: Đau nhức ở vùng trán, má hoặc giữa hai mắt.

- Ngáy: Do polyp làm hẹp đường thở.

- Ngứa họng và ho: Do chất nhầy chảy xuống cổ họng.

Ngoài ra, polyp mũi còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc diễn tiến thành viêm xoang mạn. Nhiều trường hợp kích thước polyp quá lớn, chèn ép lên các vùng lân cận dẫn đến đau âm ỉ, thậm chí làm biến dạng khuôn mặt.

Những trường hợp polyp lớn, đường thở qua mũi có thể bị bít tắc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng hô hấp. AI

2. Polyp mũi có thể gây ra những ảnh hưởng gì?

Polyp mũi là những khối mô mềm, thường không đau, hình thành từ niêm mạc mũi hoặc các xoang cạnh mũi trong tình trạng viêm kéo dài. Polyp có thể xuất hiện đơn lẻ hoặc nhiều khối, phát triển ở một hoặc cả hai bên mũi.

Khi polyp còn nhỏ, người bệnh có thể ít nhận thấy triệu chứng. Tuy nhiên, nếu polyp phát triển lớn hoặc xuất hiện nhiều, chúng có thể gây nghẹt mũi, chảy nước mũi, giảm hoặc mất khứu giác, đau tức vùng mặt, đau đầu và ngủ ngáy.

Tình trạng nghẹt mũi kéo dài khiến người bệnh phải thở bằng miệng, dễ gây khô họng, khó ngủ và mệt mỏi vào ban ngày. Với những trường hợp polyp lớn, đường thở qua mũi có thể bị bít tắc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng hô hấp và sinh hoạt.

Viêm xoang mạn tính có polyp mũi thường liên quan đến tình trạng viêm kéo dài tại niêm mạc mũi xoang. Bệnh có thể tái phát sau điều trị, vì vậy người bệnh cần được theo dõi và chăm sóc lâu dài theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nếu polyp nhỏ thì có thể điều trị bằng thuốc là đủ, nhưng nếu polyp lớn, gây nghẹt, tái phát hoặc làm bạn mất ngủ, mất ngửi… thì mổ là cách mở cửa đường thở nhanh nhất. Việc phẫu thuật hay không sẽ phải căn cứ vào tình hình thăm khám thực tế.

Chúng ta nên khám định kỳ 06 tháng/lần và khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, bạn nên đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám, kiểm tra, tư vấn và điều trị kịp thời.

3. Khi nào cần thăm khám chuyên khoa Tai Mũi Họng?

Chúng ta không nên chủ quan khi thường xuyên bị nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, khó thở qua mũi hoặc giảm, mất khứu giác. Đặc biệt, nếu triệu chứng kéo dài nhiều tuần, tái phát nhiều lần hoặc không cải thiện sau điều trị, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Nội soi mũi xoang giúp bác sĩ quan sát tình trạng niêm mạc, phát hiện polyp và đánh giá mức độ tắc nghẽn. Trong những trường hợp cần thiết, chụp CT-scan có thể được chỉ định để xác định phạm vi tổn thương và hỗ trợ lựa chọn phương pháp điều trị.

Tùy tình trạng bệnh, bác sĩ có thể chỉ định điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật. Người bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc xịt thông mũi kéo dài, bởi việc dùng thuốc không đúng cách có thể khiến triệu chứng trở nên khó kiểm soát.

Việc phát hiện sớm, điều trị đúng nguyên nhân và tái khám theo hướng dẫn giúp kiểm soát bệnh, cải thiện khả năng thở và hạn chế nguy cơ tái phát. Nghẹt mũi kéo dài không chỉ gây khó chịu đơn thuần mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý mũi xoang cần được quan tâm đúng mức.