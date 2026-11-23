Hội chứng chuyển hóa là một nhóm các tình trạng sức khỏe làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đái tháo đường type 2. Các yếu tố nguy cơ bao gồm béo bụng, tăng huyết áp và tình trạng kháng insulin. Dưới đây là năm thói quen buổi sáng có thể giúp cải thiện sức khỏe chuyển hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh.

1. Tiếp xúc ánh nắng buổi sáng

Nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng có thể giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn vào ban đêm, đồng thời cải thiện chất lượng và thời lượng giấc ngủ. Việc thiết lập các thói quen ngủ lành mạnh rất quan trọng đối với sức khỏe chuyển hóa, vì tình trạng khó ngủ hoặc ngủ muộn có liên quan đến nguy cơ cao mắc các rối loạn chuyển hóa.

Ngoài ra, sự thay đổi thời điểm giữa giấc ngủ (điểm giữa khoảng thời gian từ khi bắt đầu ngủ đến khi thức dậy) có liên quan mật thiết đến rối loạn chuyển hóa. Tình trạng này có thể thúc đẩy viêm và gia tăng căng thẳng oxy hóa trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường.

Để duy trì lịch trình ngủ tối ưu và nhịp sinh học (đồng hồ sinh học 24 giờ của cơ thể), hãy dành thời gian ra ngoài đón ánh nắng mỗi sáng, chẳng hạn như đi dạo quanh nhà hay tắm nắng ngoài hiên. Tốt nhất, nên tiếp xúc với ánh nắng trước 10 giờ sáng, khi nhịp sinh học của cơ thể đang ở trạng thái ổn định nhất.

Tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng là thói quen tốt giúp cải thiện sức khỏe chuyển hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh. Ảnh AI

2. Thói quen tập thể dục mỗi sáng

Hoạt động thể chất hàng ngày giúp duy trì hoặc giảm cân, đồng thời cải thiện các chỉ số chuyển hóa như đường huyết, huyết áp và nồng độ cholesterol. Ngoài ra, việc đi bộ sau các bữa ăn, bao gồm cả bữa sáng, có thể giúp ngăn ngừa tình trạng tăng đột biến lượng đường trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.

Để hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa, hãy tạo thói quen vận động cơ thể mỗi sáng bằng các hoạt động yêu thích, chẳng hạn như đi bộ hoặc đạp xe.

3. Thực hành thư giãn, giảm căng thẳng

Giảm căng thẳng có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa hội chứng chuyển hóa và các yếu tố nguy cơ liên quan. Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy các hoạt động giảm căng thẳng như tập thể dục nhịp điệu, thiền chánh niệm và các bài tập hít thở sâu, chậm rãi giúp làm giảm nồng độ đường trong máu và cortisol (được gọi là "hormone căng thẳng") ở phụ nữ mắc bệnh đái tháo đường type 2. Điều này dẫn đến kết quả chuyển hóa tốt hơn và giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.

Để kiểm soát căng thẳng, hãy ưu tiên dành thời gian mỗi sáng cho một hoạt động giúp giảm căng thẳng (ví dụ như thiền có hướng dẫn hoặc các bài tập hít thở).

4. Ăn bữa sáng bổ dưỡng

Việc bỏ bữa sáng được chứng minh là làm tăng đáng kể nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, vì thói quen này có thể dẫn đến các yếu tố nguy cơ như béo bụng, tăng huyết áp, tăng đường huyết và tăng lipid máu (nồng độ cholesterol cao).

Để giảm nguy cơ này, hãy ăn một bữa sáng cân bằng, bao gồm protein (như trứng hoặc sữa chua Hy Lạp), chất xơ (như ngũ cốc nguyên hạt hoặc hạt chia) và chất béo lành mạnh (như quả bơ hoặc bơ các loại hạt). Điều này giúp duy trì mức đường huyết ổn định, từ đó giảm nguy cơ phát triển các rối loạn chuyển hóa.

Ngoài ra, nên hạn chế lượng muối nạp vào cơ thể vì chế độ ăn nhiều natri có liên quan đến nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn.

5. Uống nhiều nước hơn

Các nghiên cứu cho thấy việc cung cấp đủ nước đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa. Một nghiên cứu tại Mỹ chỉ ra rằng những người lớn tuổi không uống đủ nước trong ngày có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu gần đây khác cho thấy việc duy trì đủ nước là yếu tố then chốt điều hòa quá trình tiết arginine vasopressin (AVP). AVP rất cần thiết để duy trì cân bằng chất lỏng và điều tiết các con đường chuyển hóa liên quan đến quá trình chuyển hóa glucose và chất béo. Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn, nhưng các kết quả này cho thấy việc cung cấp đủ nước có thể cải thiện các chỉ số chuyển hóa thông qua việc điều hòa AVP.

Để đảm bảo cơ thể đủ nước, mỗi người nên uống 30-40ml nước/kg cân nặng/ngày. Thói quen bổ sung nước vào buổi sáng giúp cơ thể được cấp nước sau một đêm ngủ dài, các loại nước thích hợp cho buổi sáng như nước lọc ấm, nước chanh ấm, nước mật ong ấm…