Chủ đề "trẻ sơ sinh 20 ngày tuổi bị tổn thương thận do uống nước lọc" thu hút sự quan tâm lớn của người dùng mạng xã hội Trung Quốc hôm 20/11. Cha mẹ bé lầm tưởng con bị "nóng trong" (một khái niệm trong Y học cổ truyền Trung Quốc) nên đã cho con uống thêm 30-50 ml nước giữa các cữ sữa.

Theo khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi tỉnh Hà Nam, trước đó, trẻ vẫn ăn ngủ và phát triển bình thường nhưng thời gian gần đây bỗng xuất hiện tình trạng chán ăn, bú khó, tiểu tiện bất thường kèm theo phù nề. Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng thận của trẻ bất thường, mất cân bằng điện giải và thận phải chịu gánh nặng quá tải.

Bà Phó Tuệ, Trưởng khoa Sơ sinh, cho hay thận của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện và khả năng chuyển hóa còn rất yếu. Khi một lượng lớn nước không cần thiết đi vào cơ thể, thận không kịp đào thải sẽ dẫn đến tình trạng ứ nước và làm việc quá sức. Ý định ban đầu của gia đình là giúp trẻ "hạ hỏa" nhưng cuối cùng lại gây tổn thương cho đôi thận còn non nớt của con.

Bà giải thích không nên cho trẻ uống nước sau khi bú sữa vì cả sữa mẹ và sữa công thức đều là những nguồn dinh dưỡng giàu nước. Sữa mẹ chứa khoảng 87% là nước, trong khi sữa công thức sau khi pha đúng chuẩn cũng đã cung cấp đủ lượng nước cần thiết. Những trẻ được cho ăn uống bình thường sẽ không bị thiếu nước và hoàn toàn không có chuyện trẻ uống sữa bị "nóng trong" đến mức phải bổ sung thêm nước lọc.

Ảnh minh họa do AI tạo

Bên cạnh đó, thận của trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện nên khả năng đào thải nước rất kém. Ở trẻ từ 0 đến 3 tháng tuổi, tốc độ lọc và bài tiết chất thải của thận chưa bằng một nửa so với người trưởng thành. Việc nạp quá nhiều nước có thể làm thận quá tải, dẫn đến hạ natri máu, rối loạn điện giải và trong những trường hợp nghiêm trọng có thể gây phù nề, tổn thương thận cũng như ngộ độc nước.

Không chỉ vậy, việc cho uống nước sau cữ sữa còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tăng trưởng và phát triển của trẻ. Dạ dày của trẻ nhỏ có dung tích rất hạn chế; nếu uống thêm nước ngay sau khi bú, lượng nước này sẽ chiếm mất không gian trong dạ dày, khiến lượng sữa trẻ nạp vào tự nhiên bị giảm đi. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến chậm tăng cân và suy dinh dưỡng.

Thực chất, những biểu hiện mà nhiều phụ huynh lầm tưởng là "nóng trong" lại không phải do thiếu nước. Các dấu hiệu như khô môi, nhiều ghèn mắt, nổi mẩn hay đi tiêu ít lần phần lớn bắt nguồn từ những yếu tố như nhiệt độ môi trường quá cao, quấn tã hoặc mặc quần áo quá dày, dị ứng, bất dung nạp đạm sữa, quá trình thích nghi của đường ruột hoặc không khí trong nhà quá khô. Việc cho trẻ uống thêm nước không những không giải quyết được các vấn đề này mà đôi khi còn khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn.

Để nuôi dưỡng trẻ đúng cách, phụ huynh cần lưu ý ba nguyên tắc quan trọng trong việc bổ sung nước. Đối với trẻ bú mẹ hoàn toàn, trẻ dưới 6 tháng tuổi không cần uống thêm nước; dù là mùa đông hay mùa hè, thời tiết khô hanh hay không, trẻ bú mẹ bình thường đều đã đủ nước. Đối với trẻ dùng sữa công thức, cha mẹ cần pha đúng tỷ lệ hướng dẫn, không pha quá đặc cũng không quá loãng và không cần cho trẻ uống tráng miệng bằng nước sau mỗi cữ bú.

Việc bổ sung một lượng nước nhỏ chỉ nên thực hiện trong những trường hợp đặc biệt theo chỉ định của bác sĩ như khi trẻ sốt cao ra nhiều mồ hôi, tiêu chảy nặng gây mất nước, hoặc đổ mồ hôi nhiều bất thường dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.