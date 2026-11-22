Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác vừa được Quốc hội thông qua sáng 21/11 bổ sung nhiều quy định về điều kiện hiến mô, tinh trùng, noãn, phôi, trong đó có những quy định cụ thể nhằm bảo vệ người hiến và bảo đảm an toàn trong hỗ trợ sinh sản.

Người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh cho anh, chị, em ruột

Theo quy định tại Điều 11 của Luật, người từ đủ 18 tuổi trở lên hiến mô tái sinh thuộc danh mục mô được hiến khi còn sống phải có đăng ký hiến hoặc văn bản đồng ý hiến, đủ sức khỏe và được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe; đồng thời được đánh giá về tâm lý, xã hội để bảo đảm việc hiến hoàn toàn tự nguyện, không bị cưỡng ép. Riêng trường hợp hiến máu, thành phần máu chỉ thực hiện tư vấn về sức khỏe.

Đáng chú ý, Luật quy định điều kiện riêng đối với người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh. Theo đó, người hiến phải đồng ý, đủ sức khỏe và chỉ được hiến cho anh ruột, chị ruột, em ruột khi không có người hiến trưởng thành phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trước khi Quốc hội bấm nút thông qua. Ảnh: Thủy Nguyên

Trường hợp này còn phải được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe, đánh giá tâm lý, xã hội phù hợp với độ tuổi. Việc hiến mô phải có văn bản đồng ý của cả cha đẻ và mẹ đẻ hoặc người còn lại nếu một trong hai người đã chết. Cha, mẹ hoặc người còn lại cũng phải được tư vấn, đánh giá độc lập để bảo đảm tự nguyện, không bị cưỡng ép.

Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên hiến mô sau khi chết não, chết tuần hoàn, Luật yêu cầu phải được hội đồng có thẩm quyền xác định tình trạng chết não, chết tuần hoàn; đồng thời người đó đã đăng ký hoặc có văn bản đồng ý hiến khi còn sống. Người đại diện phải bày tỏ nguyện vọng hiến bằng văn bản và bảo đảm sự đồng thuận của những người cùng thứ tự đại diện.

Trường hợp người chết não, chết tuần hoàn chưa đăng ký hoặc chưa có văn bản đồng ý hiến, người đại diện vẫn có thể bày tỏ nguyện vọng hiến nếu không có căn cứ, thông tin cho thấy người đó từng không đồng ý hiến. Việc này phải được lập thành văn bản và có sự đồng thuận theo quy định.

Luật nhấn mạnh không được thực hiện hiến mô nếu người hiến, người đại diện hoặc cha, mẹ đẻ từ chối hoặc có biểu hiện không đồng thuận tại bất kỳ thời điểm nào.

Quy định điều kiện hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi

Điều 12 của Luật quy định việc hiến tinh trùng, noãn, phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản chỉ được thực hiện tại cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu giữ các loại này theo quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con. Việc hiến và nhận tinh trùng, phôi được thực hiện theo nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận, trừ các trường hợp ngoại lệ được Luật quy định.

Người hiến phải đủ sức khỏe, được sàng lọc bệnh di truyền, bệnh truyền nhiễm và tư vấn độc lập. Cụ thể, nam giới phải từ đủ 20 tuổi, nữ giới từ đủ 18 tuổi trở lên. Các cặp vợ chồng có phôi dư nhưng không có nhu cầu sử dụng được hiến số phôi này.

Về điều kiện nhận, người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị vô sinh hoặc phụ nữ độc thân từ đủ 18 tuổi trở lên được nhận tinh trùng; người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị vô sinh được nhận noãn. Đối với phôi, người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị vô sinh hoặc phụ nữ độc thân từ đủ 18 tuổi trở lên được nhận.

Đặc biệt, Luật cho phép người vợ nhận tinh trùng của người chồng hoặc nhận phôi của chính hai vợ chồng đang lưu giữ để sinh con nếu người chồng đã chết và người vợ có nguyện vọng. Trường hợp người chồng được xác định chết não, chết tuần hoàn, người vợ cũng được nhận tinh trùng của chồng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm nếu có nguyện vọng.

Ngoài ra, việc lấy tinh trùng, noãn, mô tinh hoàn, mô buồng trứng để bảo tồn khả năng sinh sản của người dưới 18 tuổi được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.