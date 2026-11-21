Bác sĩ Lưu Bác Nhân, chuyên gia dinh dưỡng và y học chức năng (Trung Quốc), chia sẻ trường hợp một người đàn ông có gia đình trồng xoài, cho rằng loại quả này vừa không mất tiền mua vừa giàu vitamin C nên có thể ăn thoải mái. Người này đã ăn vài quả xoài mỗi ngày liên tục trong một tháng. Kết quả xét nghiệm sau đó khiến bệnh nhân bất ngờ: chỉ số triglyceride (mỡ máu) tăng vọt từ 150 mg/dL lên 460 mg/dL, trong khi HbA1c (đường huyết) cũng tăng từ 5,7% lên 6,7%.

Bác sĩ Lưu cho biết, trái cây giàu vitamin và nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể nhưng không phải loại nào cũng có thể ăn tùy thích, đặc biệt là những loại chứa nhiều đường tự nhiên. Khi lựa chọn trái cây, mọi người cần chú ý đến hai chỉ số GI (chỉ số đường huyết) và GL (tải lượng đường huyết).

Trong đó, GI phản ánh tốc độ làm tăng đường huyết sau khi ăn một loại thực phẩm còn GL cho biết mức độ ảnh hưởng của lượng carbohydrate trong một khẩu phần thực phẩm đến đường huyết. Việc tiêu thụ quá nhiều trái cây có chỉ số GI cao hoặc ăn với khẩu phần lớn có thể khiến lượng đường trong máu tăng đáng kể, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát đường huyết và quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Xoài chứa nhiều dinh dưỡng nhưng ăn quá mức không tốt cho cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Theo The China Times, một số loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp, ít ảnh hưởng đến đường huyết hơn khi ăn với khẩu phần phù hợp, gồm ổi, táo, việt quất và thanh long. Ngược lại, dứa, dưa hấu, chuối, xoài và sầu riêng là những loại quả có vị ngọt đậm, cần kiểm soát lượng ăn. Dù giàu vitamin và dưỡng chất, việc tiêu thụ quá nhiều những loại trái cây này vẫn có thể làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát đường huyết.

Đối với chuối, độ chín của quả là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết. Chuối ở giai đoạn xanh ngả vàng có chỉ số GI thấp hơn. Tuy nhiên, khi quả chín dần, vỏ chuyển sang màu vàng sẫm, xuất hiện các mảng đen hoặc chuyển đen hoàn toàn, lượng đường bên trong và chỉ số đường huyết cũng tăng lên đáng kể.

Từ trường hợp trên, bác sĩ lưu ý trái cây dù chứa nhiều vitamin và dưỡng chất nhưng không đồng nghĩa có thể ăn tùy thích. Fructose (đường trái cây) nếu được tiêu thụ quá mức cũng có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin. Vì vậy, mọi người cần kiểm soát khẩu phần, đặc biệt với những loại quả có vị ngọt đậm, thay vì chỉ quan tâm đến lợi ích dinh dưỡng mà bỏ qua lượng đường nạp vào cơ thể.

Việc lựa chọn trái cây phù hợp, chú ý độ chín và ăn với lượng vừa phải là điều cần thiết để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến đường huyết và mỡ máu.