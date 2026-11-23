Nhiều người thường có thói quen bóc bỏ lớp lá bắp cải bên ngoài khi sơ chế vì cho rằng chúng già, cứng và kém ngon. Tuy nhiên, chuyên gia Chen Pei-Chun khẳng định phần lá ngoài cùng này thực chất lại là bộ phận giàu dưỡng chất nhất của cây bắp cải.

Cô cho hay những lớp lá ngoài cùng đóng vai trò là "tuyến phòng thủ đầu tiên và nhà máy năng lượng" của cây bắp cải. Nhờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, quá trình quang hợp tại đây diễn ra mạnh mẽ nhất, giúp tích lũy hàm lượng lớn các dưỡng chất thiết yếu.

Phần lá này giàu vitamin C với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng cường hiệu quả hàng rào bảo vệ cơ thể. Bên cạnh đó, chất diệp lục (chlorophyll) hỗ trợ thúc đẩy quá trình trao đổi chất để điều hòa thể trạng, còn các hợp chất thực vật (phytochemicals) giúp cây chống lại tác nhân gây căng thẳng từ môi trường, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Chen cho thêm do phải trực tiếp đối mặt với các tác động ngoại cảnh như tia cực tím và ô nhiễm không khí, cây bắp cải buộc phải kích hoạt cơ chế "tự vệ", sản sinh ra nhiều chất chống oxy hóa hơn ở phần lá ngoài. "Vị trí càng khắc nghiệt thì hàm lượng dinh dưỡng càng cao", chuyên gia nhấn mạnh.

Bắp cải. Ảnh: Ltn

Giải thích về cảm giác kém ngon miệng khi ăn phần lá này, chuyên gia Chen cho hay lá ngoài vốn già hơn và có cấu trúc sợi thô cứng hơn, dẫn đến tình trạng dai khi ăn sống và không mềm ngọt bằng phần lõi. Dẫu vậy, xét dưới góc độ dinh dưỡng, đặc điểm này đồng nghĩa với việc chúng chứa hàm lượng chất xơ cao hơn, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe đường ruột.

Cô khuyến nghị người nội trợ hạn chế tối đa việc vứt bỏ lớp lá bắp cải bên ngoài, bởi chỉ cần áp dụng đúng phương pháp chế biến, phần lá này sẽ vừa thơm ngon vừa giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng.

Với món xào nhanh trên lửa lớn, người nấu nên thái nhỏ phần lá ngoài rồi đảo nhanh tay cùng tỏi và một lượng dầu ăn vừa phải, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn nhóm dưỡng chất tan trong dầu. Nếu dùng để nấu canh cùng trứng hoặc đậu phụ, vị ngọt tự nhiên của bắp cải sẽ được làm nổi bật, đồng thời giải phóng hoàn toàn các dưỡng chất hòa tan vào nước dùng. Ngoài ra, nhờ đặc tính chịu nhiệt tốt và nấu lâu không bị nát, lớp lá ngoài cũng rất thích hợp cho các món kho hoặc hầm nhừ để làm mềm kết cấu thô cứng và giúp rau thấm đẫm gia vị.

Để tối ưu hóa khả năng hấp thu dinh dưỡng, việc lựa chọn đúng phần nguyên liệu và chế biến đúng cách đóng vai trò quyết định. Chuyên gia Chen chỉ ra 3 nguyên tắc cốt lõi: những thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng thường không dễ ăn; lớp vỏ ngoài cùng chính là lớp bảo vệ và cũng là lớp giàu dưỡng chất nhất; ăn đúng bộ phận của thực phẩm quan trọng hơn việc dùng thực phẩm bổ sung.

Theo Cơ quan Nông nghiệp Đài Loan, bắp cải chứa các dưỡng chất như vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin K, vitamin U, canxi, phospho và kali. Trong đó, hàm lượng canxi, sắt và phospho nằm trong nhóm 5 loại rau đứng đầu, riêng canxi dồi dào nhất, gấp 5 lần dưa chuột và gấp 7 lần cà chua. Vitamin K có vai trò đông máu, trong khi vitamin U thúc đẩy chuyển hóa ở dạ dày và phục hồi niêm mạc.

Cơ quan Nông lương Đài Loan hướng dẫn hai phương pháp bảo quản cải bắp. Để giữ lạnh, trước tiên khoét bỏ lõi, nhét khăn giấy ẩm vào phần lõi, bọc trong giấy báo rồi cho vào túi nilon đặt trong tủ lạnh, có thể bảo quản được hai tuần. Để cấp đông, thái sợi bắp cải, cho vào túi trữ đông, ép hết không khí ra ngoài hoặc xát muối để vắt bớt nước trước khi cấp đông, có thể bảo quản được hơn một tháng.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo những người tiêu hóa kém, tỳ vị yếu hoặc đang bị tiêu chảy nên ăn ít bắp cải, còn người bị rối loạn chức năng tuyến giáp nên tránh ăn nhiều để không ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến giáp.

Chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan Chen Pei-Chun. Ảnh: Chen