Trứng vịt là thực phẩm quen thuộc của nhiều gia đình, nếu đã ngán món trứng chiên, luộc hay kho, bạn có thể thử làm món trứng vịt ngâm tương. Món ăn dân dã này dễ làm nhưng có hương vị đậm đà, hấp dẫn.

Trứng vịt luộc chín tới, bóc vỏ rồi ngâm trong hỗn hợp nước tương pha tương ớt, đường cùng hành tây, ớt tươi, hành lá và mè rang.

Sau thời gian ngâm, trứng thấm đều gia vị, có vị mặn ngọt hài hòa, chút cay nhẹ, lòng đỏ béo bùi, thơm ngon. Món ăn đặc biệt thích hợp dùng kèm cơm trắng nóng hổi, thêm chút nước tương ngâm trứng chan lên cơm rất ngon. Dân Việt giới thiệu cách làm món trứng vịt ngâm tương như sau:

Nguyên liệu làm trứng vịt ngâm tương:

(cho 10 quả trứng vịt)

- 10 quả trứng vịt

- 1.5 chén nước tương

- 2 muỗng tương ớt

- 1 chén nước lọc

- 2 muỗng đường ( muốn ngọt có thể tăng lên)

- 1 củ hành tây nhỏ

- 2–3 quả ớt (tùy khẩu vị)

- 1 nhánh hành lá

- Một ít mè rang

Cách làm trứng vịt ngâm tương

- Trứng vịt rửa sạch, luộc 6 phút tính từ khi nước sôi, sau đó ngâm ngay vào nước lạnh cho dễ bóc vỏ.

- Cho nước tương, tương ớt, nước lọc và đường vào tô, nấu đều cho đường tan rồi để nguội.

- Hành tây cắt hạt lựu, ớt, hành lá cắt khúc, mè rang cho vào nước tương đã để nguội.

- Cho trứng vào hộp rồi đổ hỗn hợp nước tương vào sao cho ngập trứng. Đậy kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 2 ngày là ăn ngon.

Chúc các bạn thành công!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đoàn Mii Phượng thực hiện!