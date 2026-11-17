Trà chanh gừng

Trà chanh gừng là thức uống phù hợp trong những ngày lạnh. Gừng chứa gingerol có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, đồng thời có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm buồn nôn. Chanh cung cấp vitamin C, góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Để pha trà, cho vài lát gừng tươi vào nước nóng, ngâm vài phút rồi thêm nước cốt nửa quả chanh. Điều chỉnh lượng chanh theo khẩu vị và thưởng thức khi còn ấm.

Sữa nghệ vàng

Sữa nghệ vàng kết hợp nghệ và sữa, nổi bật với curcumin có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và đang được nghiên cứu về lợi ích tiềm năng đối với tim mạch, xương khớp.

Bắt đầu ngày mới với thức uống ấm, giàu dưỡng chất là cách đơn giản giúp bổ sung vitamin, chất chống oxy hóa...

Cách pha đơn giản là hòa một thìa cà phê bột nghệ vào cốc sữa ấm, có thể dùng sữa thực vật thay thế. Thêm chút tiêu đen để hỗ trợ hấp thu curcumin hoặc mật ong nếu muốn tạo vị ngọt. Tuy nhiên, đây chỉ là thức uống bổ sung dưỡng chất, không có tác dụng thay thế điều trị bệnh.

Nước quế mật ong

Nước quế mật ong kết hợp quế giàu chất chống oxy hóa và mật ong có đặc tính kháng khuẩn, có thể giúp làm dịu cổ họng. Một số nghiên cứu ghi nhận quế có khả năng tác động đến quá trình chuyển hóa glucose, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào lượng dùng và tình trạng sức khỏe. Do mật ong chứa nhiều đường tự nhiên, cần sử dụng vừa phải.

Cách pha: Ngâm một thanh quế hoặc nửa thìa cà phê bột quế trong nước ấm vài phút, sau đó thêm một thìa mật ong, khuấy đều và thưởng thức.

Trà hoa cúc và hoa oải hương

Trà hoa cúc kết hợp oải hương có hương thơm dịu nhẹ, phù hợp để thư giãn tinh thần. Hoa cúc được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giấc ngủ, thư giãn và làm dịu hệ tiêu hóa, trong khi oải hương thường được sử dụng trong các liệu pháp thư giãn.

Cách pha: Cho vài bông hoa cúc khô và hoa oải hương vào cốc nước nóng, ngâm khoảng 5 phút rồi lọc bỏ bã. Nên dùng lượng vừa phải và chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng.

Nước bạc hà và húng quế

Nước bạc hà kết hợp húng quế có hương thơm dễ chịu, phù hợp để đổi vị vào buổi sáng. Bạc hà chứa menthol, có thể giúp thư giãn cơ trơn đường tiêu hóa, hỗ trợ giảm đầy bụng, khó tiêu. Húng quế giàu hợp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào.

Cách pha: Rửa sạch vài lá bạc hà và húng quế, cho vào cốc nước nóng, ngâm vài phút rồi lọc bỏ lá và thưởng thức khi còn ấm.

Nước chanh mật ong

Nước chanh mật ong cung cấp vitamin C, một số chất chống oxy hóa và giúp bổ sung nước sau khi ngủ dậy. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy thức uống này có tác dụng thải độc gan hay làm sạch cơ thể.

Cách pha: Vắt nửa quả chanh vào cốc nước ấm, thêm một thìa mật ong và khuấy đều. Người bị trào ngược, viêm loét dạ dày hoặc nhạy cảm với thực phẩm có tính acid nên hạn chế lượng chanh để tránh khó chịu.

Nước giấm táo và mật ong

Giấm táo chứa acid acetic, đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết sau ăn. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy giấm táo giúp thải độc hay cân bằng độ pH cơ thể.

Cách pha: Hòa một thìa cà phê giấm táo và mật ong vào cốc nước ấm. Không uống giấm nguyên chất để tránh kích ứng dạ dày và ảnh hưởng men răng. Người mắc bệnh dạ dày, rối loạn đường huyết hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.