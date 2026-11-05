Uống nước mướp đắng mật ong buổi sáng: Lợi ích có như lời đồn?

Có nên uống nước mướp đắng mật ong mỗi sáng?

Người khỏe mạnh có thể uống nước mướp đắng pha mật ong với lượng vừa phải nếu cơ thể dung nạp tốt. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy uống mỗi sáng mang lại lợi ích vượt trội hoặc giúp phòng, điều trị bệnh. Thức uống này có thể gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy; người đường huyết thấp hoặc đang dùng thuốc điều trị đái tháo đường cần đặc biệt thận trọng.

Điều gì xảy ra khi uống nước mướp đắng mật ong mỗi sáng?

Mướp đắng cung cấp vitamin C, folate cùng một số hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Trong khi đó, mật ong chủ yếu bổ sung đường và một lượng nhỏ các hợp chất có lợi. Sự kết hợp này có thể mang lại một số tác động nhất định, nhưng lợi ích cụ thể của việc uống mỗi sáng vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu

Một số hợp chất trong mướp đắng đang được nghiên cứu về khả năng tác động đến hoạt động của insulin và quá trình chuyển hóa glucose. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trên người chưa thống nhất, chưa đủ cơ sở để khẳng định mướp đắng có tác dụng điều trị đái tháo đường.

Người khỏe mạnh có thể uống nước mướp đắng pha mật ong với lượng vừa phải nếu cơ thể dung nạp tốt

Ngược lại, mật ong chứa glucose và fructose, có thể làm tăng đường huyết nếu tiêu thụ quá nhiều. Vì vậy, chưa thể khẳng định nước mướp đắng pha mật ong giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Người mắc đái tháo đường không nên sử dụng thức uống này thay thế thuốc hoặc phác đồ điều trị được bác sĩ chỉ định.

Bổ sung một số vitamin và chất chống oxy hóa

Mướp đắng là nguồn cung cấp vitamin C, folate và các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Những dưỡng chất này tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch, quá trình tổng hợp collagen và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Mật ong cũng chứa một lượng nhỏ polyphenol và flavonoid, là những hợp chất có khả năng chống oxy hóa. Tuy nhiên, hàm lượng dưỡng chất thực tế trong thức uống phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu và phương pháp chế biến. Vì vậy, không nên xem nước mướp đắng mật ong là nguồn dinh dưỡng thay thế rau xanh, trái cây hoặc một chế độ ăn uống cân bằng.

Có thể gây khó chịu đường tiêu hóa

Sử dụng mướp đắng với lượng lớn, đặc biệt dưới dạng nước ép đậm đặc, có thể khiến một số người gặp các vấn đề tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy.

Mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy thuộc vào cơ địa, khả năng dung nạp và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên thận trọng, nhất là khi uống lúc bụng đói. Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi sử dụng, cần ngừng uống và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Chưa có bằng chứng rõ ràng về hiệu quả giảm cân

Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy các hợp chất trong mướp đắng có thể tác động đến quá trình chuyển hóa chất béo. Tuy nhiên, những kết quả này chưa đủ để khẳng định uống nước mướp đắng pha mật ong mỗi sáng giúp giảm cân hoặc loại bỏ mỡ bụng ở người.

Bên cạnh đó, mật ong vẫn chứa đường và cung cấp năng lượng. Nếu sử dụng quá nhiều, lượng năng lượng bổ sung có thể ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát cân nặng. Do đó, không nên coi thức uống này là phương pháp giảm cân đã được chứng minh hiệu quả.

Chưa chứng minh được tác dụng giải độc gan, làm đẹp da

Nước mướp đắng mật ong thường được quảng bá có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải độc gan và làm đẹp da, nhưng chưa có đủ bằng chứng khoa học xác nhận những lợi ích này. Gan và thận vốn đảm nhiệm chức năng xử lý, đào thải chất thải; thức uống trên chưa được chứng minh có thể tăng cường hoạt động của các cơ quan này hay cải thiện mụn, sạm da. Thay vào đó, nên duy trì chế độ ăn đủ chất, uống đủ nước, ngủ đúng giờ và chăm sóc da phù hợp.

Những lưu ý khi uống nước mướp đắng mật ong

Nước mướp đắng mật ong không nên uống quá nhiều hoặc pha quá đậm đặc; cần kiểm soát lượng mật ong để tránh nạp thừa đường. Người dùng thuốc hạ đường huyết nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, phụ nữ mang thai tránh dùng thường xuyên do chưa đủ dữ liệu an toàn. Tuyệt đối không cho trẻ dưới 12 tháng tuổi dùng mật ong vì nguy cơ ngộ độc botulinum. Nếu đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc có biểu hiện bất thường, cần ngừng uống. Thức uống này không thay thế thuốc điều trị. Khi chế biến, cần rửa sạch mướp đắng, dùng dụng cụ vệ sinh và uống sớm sau khi ép hoặc bảo quản trong tủ lạnh, tránh để lâu ở nhiệt độ phòng.