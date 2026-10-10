Uống trà xanh vào buổi sáng để tốt cho tim

Trà xanh giàu catechin – nhóm chất chống oxy hóa có thể góp phần bảo vệ mạch máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Một số bằng chứng cho thấy trà xanh có thể tác động ở mức độ nhất định đến cholesterol và huyết áp, dù bằng chứng hiện có vẫn còn hạn chế.

Không có một thời điểm duy nhất được coi là tốt nhất để uống trà xanh nhằm bảo vệ tim. Tuy nhiên, buổi sáng có thể là lựa chọn phù hợp hơn, bởi uống sớm trong ngày giúp hạn chế tác động của caffeine đến giấc ngủ - một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

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Hạn chế ảnh hưởng đến giấc ngủ

Theo chuyên gia, khoảng 355ml trà xanh chứa khoảng 37 mg caffeine, dù hàm lượng thực tế có thể thay đổi tùy vào tuổi của lá trà và cách pha. Nếu uống trà xanh quá muộn, caffeine có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ. Nghiên cứu cho thấy caffeine có liên quan đến thời lượng ngủ ngắn hơn, mất nhiều thời gian hơn để chìm vào giấc ngủ và tăng thời gian thức giấc sau khi đã ngủ.

Liều caffeine càng lớn và được sử dụng càng gần giờ đi ngủ thì tác động đến giấc ngủ càng rõ rệt. Trong khi đó, ngủ đủ và đều đặn có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Có thể hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định hơn

Uống các đồ uống chứa caffeine như trà xanh vào đầu ngày cũng có thể giúp hạn chế ảnh hưởng của caffeine đến nhịp sinh học liên quan đến việc điều hòa huyết áp. Caffeine có thể khiến huyết áp tăng nhẹ trong thời gian ngắn sau khi uống, đặc biệt ở những người không quen sử dụng caffeine hoặc đang bị tăng huyết áp.

Theo chuyên gia, thay vì uống nhiều cốc trà chứa caffeine sát nhau vào buổi tối, nên giãn cách và uống sớm hơn trong ngày. Điều này giúp tránh cộng dồn tác động của caffeine vào thời điểm cơ thể chuẩn bị bước vào giấc ngủ và huyết áp tự nhiên có xu hướng giảm.

Uống quá nhiều caffeine vào cuối ngày cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất melatonin. Vì vậy, uống trà xanh sớm hơn có thể giúp tác động của caffeine giảm dần trước giờ ngủ, qua đó hỗ trợ nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.

Có thể giúp cơ thể hấp thu catechin tốt hơn

Thông thường, cơ thể chỉ hấp thu một lượng nhỏ catechin từ trà xanh. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy catechin có thể được hấp thu hiệu quả hơn khi bụng đói. Buổi sáng trước khi ăn thường là thời điểm thuận tiện để thực hiện điều này.

Theo chuyên gia, uống trà xanh vào buổi sáng trước khi ăn hoặc cùng một bữa sáng nhẹ có thể giúp tăng khả năng hấp thu catechin. Protein, chất béo và một số dưỡng chất trong thực phẩm có thể liên kết với catechin hoặc cản trở quá trình hấp thu.

Uống trà xanh thế nào để tốt hơn cho tim?

Theo chuyên gia, nên ưu tiên trà xanh dạng đồ uống thay vì các sản phẩm bổ sung chiết xuất trà xanh liều cao. Một số sản phẩm bổ sung trà xanh liều cao từng được ghi nhận có liên quan đến những trường hợp tổn thương gan hiếm gặp.

Cũng không nên biến một thức uống vốn ít đường thành đồ uống chứa nhiều đường, kem hoặc siro. Việc bổ sung quá nhiều đường có thể ảnh hưởng đến triglyceride và sức khỏe tim mạch.

Chuyên gia cho biết uống khoảng 2-3 cốc trà xanh mỗi ngày có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch thông qua tác động đến cholesterol LDL và huyết áp. Tuy nhiên, những người đang sử dụng thuốc cần lưu ý bởi catechin trong trà xanh có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể chuyển hóa một số loại thuốc.

Lưu ý:

Không có một “khung giờ vàng” tuyệt đối để uống trà xanh bảo vệ tim. Tuy nhiên, uống trà xanh vào buổi sáng có thể là lựa chọn phù hợp, chủ yếu vì giúp hạn chế caffeine ảnh hưởng đến giấc ngủ và nhịp huyết áp tự nhiên của cơ thể. Theo chuyên gia, trà xanh chỉ là một phần nhỏ trong lối sống tốt cho tim mạch, không thể thay thế thuốc điều trị, tập thể dục hoặc chế độ ăn uống cân bằng.