Hôm 19/11, Charlie Heaton chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc anh ăn bánh cuốn tại một hàng quán bình dân khu phố cổ Hà Nội. Bức ảnh cho thấy nam diễn viên dùng đũa, thưởng thức "đúng điệu" món ăn dân dã của người Việt, chấm ngập miếng bánh mềm mướt vào bát nước mắm. Ngoài bánh cuốn nóng rắc hành phi, ngôi sao phim Stranger Things và bạn còn gọi thêm lạp xưởng ăn kèm.

Charlie Heaton khám phá ẩm thực địa phương khi đến Hà Nội. Ảnh: Instagram/ Charlie Heaton

Đến tối, Charlie chia sẻ khoảnh khắc ngồi ghế nhựa, ăn lẩu vỉa hè. Anh còn uống bia hơi và thử rượu ngâm thường bán tại các quán lẩu vỉa hè. Trong video đăng trên Story Instagram, Charlie dùng chiếc muỗng nhựa, múc rượu vào ly nhỏ cho người ngồi đối diện.

Jonathan Byers của "Stranger Things" cũng dành thời gian rong ruổi, khám phá phố phường khu Hoàn Kiếm. Nam diễn viên chụp lại quầy hàng chuyên bán các loại hành, tỏi, gia vị trên phố Cao Thắng và chia sẻ khoảnh khắc đi qua phố bán bánh kẹo Hàng Giầy.

Charlie Heaton khám phá các khu chợ địa phương khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Instagram/ Charlie Heaton

Trước đó, hôm 16/11, nam diễn viên hé lộ đoạn video ghi lại khung cảnh ngồi sau xe máy, khám phá đường phố Hà Nội với hàng quán vỉa hè, xe cộ đông đúc. Trên mạng xã hội Threads, nhiều fan cho biết bắt gặp nam diễn viên ở khu vực Ba Đình. Một số người khác nói Charlie Heaton ghé qua một khu đô thị gần cầu Thanh Trì.

Charlie Heaton 32 tuổi, sinh tại Leeds, Anh. Trước khi theo đuổi diễn xuất, anh chơi trống trong các ban nhạc rock, từng lưu diễn cùng nhóm Comanechi. Heaton đóng phim từ năm 2015 với những vai khách mời trong các series truyền hình Anh như DCI Banks, Vera và Casualty.

Charlie Heaton chụp ảnh cùng một bức graffiti trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Instagram/ Charlie Heaton

Năm 2016, Heaton được giao vai Jonathan Byers trong series khoa học viễn tưởng Stranger Things của Netflix. Nhân vật là anh trai của Will Byers và là một trong những người đầu tiên nhận ra những hiện tượng bất thường xảy ra tại thị trấn Hawkins. Vai diễn đưa tên tuổi anh đến gần khán giả quốc tế. Sau đó, Heaton tham gia các phim Marrowbone (2017), The New Mutants, Industry (2020), No Future, The Souvenir Part II (2021) và Billy Knight (2025).

Tháng 5, Netflix công bố Heaton hóa thân Charles Shelby, con út của Tommy Shelby (Cillian Murphy thủ vai) ở series hậu truyện Peaky Blinders. Tác phẩm lấy bối cảnh Birmingham thập niên 1950, theo chân thế hệ tiếp theo của gia đình Shelby. Anh hẹn hò diễn viên Natalia Dyer khi cùng đóng Stranger Things từ năm 2016.

Charlie Heaton được giao vai Jonathan Byers (ngoài cùng, phía phải) trong series khoa học viễn tưởng Stranger Things của Netflix. Ảnh: Netflix