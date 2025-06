Nghiên cứu mới tiết lộ chế độ ăn “lợi đôi đường” cho quý ông

Viết trên tạp chí khoa học Nutrients, nhóm tác giả từ Đại học Padova và Đại học Pegaso Telematic (Ý) cảnh báo một chế độ ăn phổ biến ngày nay có thể làm tăng từ 2,5 đến 3,5 lần nguy cơ bị suy giảm số lượng tinh trùng ở quý ông.

Đó là kiểu ăn gồm nhiều thực phẩm siêu chế biến (UPF). Ngược lại, quý ông sẽ được bảo vệ khỏi rủi ro trên nếu chọn chế độ ăn Địa Trung Hải.

Chế độ ăn Địa Trung Hải sẽ tốt cho quý ông theo nhiều cách - Ảnh: NEWS MEDICAL

Theo News Medical, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu của nam giới từ 18 – 60 tuổi đến bệnh viện ở Ý để thực hiện xét nghiệm tinh dịch đồ tháng 9-2022 đến tháng 4-2024.

Họ cũng được đo một số hormone liên quan mật thiết đến quá trình sinh sản và thu thập dữ liệu về chế độ ăn.

Kết quả cho thấy tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải ở mức trung bình và cao thì nguy cơ bị suy giảm số lượng tinh trùng thấp hơn lần lượt 69% và 75%.

Trong khi đó, người tiêu thụ UPF thường xuyên, tùy vào lượng tiêu thụ mà sẽ bị tăng nguy cơ suy giảm số lượng tinh trùng từ 2,5 đến 3,5 lần.

Suy giảm số lượng tinh trùng là một trong những yếu tố chủ chốt dẫn đến vô sinh nam.

Ước tính có khoảng 15%-25% cặp đôi trên toàn thế giới bị vô sinh - hiếm muộn, trong đó gần một nửa là do quý ông, gần một nửa là do nữ giới và một số trường hợp là do cả hai hoặc không rõ nguyên nhân.

Vì vậy, lựa chọn chế độ ăn hợp lý là một trong những cách cụ thể nhất để quý ông tránh nguy cơ này.

UPF là những loại thực phẩm đã qua xử lý công nghiệp ở mức độ cao nhất, ví dụ đồ uống có đường đóng chai, đồ ăn nhẹ đóng gói/đóng hộp, thịt chế biến sẵn (xúc xích, thịt xông khói...), sản phẩm thay thế thịt chế biến sẵn, các loại thực phẩm ăn liền...

Trong khi đó, chế độ ăn Địa Trung Hải là chú trọng độ tươi ngon của thực phẩm, với trọng tâm là rau củ quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt, và dầu ô liu là nguồn chất béo chính. Cá và hải sản được ưu tiên, trong khi thịt đỏ và gia cầm được tiêu thụ với số lượng hạn chế.

Không chỉ vậy, chế độ ăn này được các nghiên cứu khác chứng minh là tốt cho sức khỏe theo nhiều mặt, giúp phòng ngừa các bệnh mạn tính như bệnh tim, tiểu đường type 2, Alzheimer..., giúp gia tăng tuổi thọ tổng thể.