Quý ông làm được 10 điều này, khả năng "chuyện ấy" sẽ tăng đáng kể

1. Tập thể dục

Theo trang Northwestern Medicine, nghiên cứu cho thấy, nồng độ testosterone tăng trong thời gian ngắn sau khi tập thể dục từ 15 phút đến 1 giờ, tùy theo thể trạng của từng người. Nam giới trẻ tuổi sẽ đạt được mức tăng cường sinh lý mạnh hơn sau khi tập thể dục. Nồng độ testosterone cũng thay đổi theo thời gian trong ngày, thường cao hơn vào buổi sáng và thấp hơn vào buổi chiều.

Đi bộ hoặc tập một số bài tập vận động hằng ngày ngoài tác dụng giảm viêm, cải thiện lưu lượng máu còn giúp tăng ham muốn tình dục. Tập thể dục cũng có thể làm tăng sản xuất endorphin tự nhiên, giúp nam giới cảm thấy bình tĩnh hơn.

Nam giới nên cố gắng duy trì tập thể dục 30 phút các ngày trong tuần.

2. Ăn sô cô la đen

Cacao giàu magie và chất chống oxy hóa flavonoid, có thể giúp tăng cường testosterone. Ngoài ra, sô cô la chứa nhiều chất có tác dụng cải thiện tâm trạng và sản sinh năng lượng.

3. Giảm căng thẳng

Căng thẳng mãn tính khiến nồng độ testosterone thấp. Cách tốt nhất để khắc phục tình trạng này là học cách kiểm soát tâm trạng.

Nam giới hãy duy trì các thói quen hằng ngày như viết nhật ký, tập hít thở đều, thực hành chánh niệm, thiền định, yoga nhẹ nhàng và thậm chí cầu nguyện. Những điều này đã được chứng minh là có thể làm giảm đáng kể trạng thái hoạt động quá mức của hệ thần kinh giao cảm và tạo ra cảm giác thư giãn.

4. Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ rất quan trọng. Đã có một số nghiên cứu cho thấy, thiếu ngủ ảnh hưởng tiêu cực đến testosterone. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn được nghỉ ngơi đầy đủ. Các chuyên gia khuyên bạn nên ngủ đủ 7-9 giờ mỗi đêm để tim, não, quá trình trao đổi chất và ham muốn tình dục hoạt động tối ưu.

5. Giảm cân

Những người thừa cân và béo phì có tình trạng viêm nhiễm gia tăng gây mất cân bằng hormone và do đó có thể dẫn đến giảm ham muốn tình dục. Lời khuyên của chuyên gia là duy trì cân nặng ở mức khỏe mạnh bằng cách tập thể dục thường xuyên và áp dụng chế độ ăn uống cân bằng.

6. Tránh thực phẩm chế biến sẵn

Hầu hết các loại thực phẩm chế biến sẵn đều chứa hóa chất làm thay đổi hormone có thể gây hại cho testosterone.

Thay vì ăn thực phẩm đóng gói, quý ông nên bổ sung vào chế độ ăn các thực phẩm lành mạnh như củ cải đường, rau bina; thực phẩm giàu lycopene như cam quýt và cà chua; thực phẩm giàu flavonoid như sô cô la đen, quả việt quất, dâu tây và trà xanh.

7. Ăn hàu và bơ

Hàm lượng kẽm cao trong hàu có thể làm tăng testosterone. Hàu còn chứa dopamine, một loại hormone được biết đến với tác dụng tăng ham muốn tình dục. Hàu và hầu hết các loại động vật có vỏ cũng chứa arginine, một loại axit amin mà cơ thể sử dụng để sản xuất oxit nitric. Oxit nitric sẽ làm giãn nở mạch máu, tương tự như thuốc điều trị rối loạn cương dương Viagra, từ đó làm tăng ham muốn tình dục.

Ngoài ra, quả bơ cũng rất giàu vitamin B6, giúp tăng sản xuất hormone và tăng cường ham muốn tình dục cho cả hai giới.

8. Giảm tiếp xúc với độc tố

Độc tố là một tác nhân khác có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất hormone của cơ thể. Hãy loại bỏ các hóa chất độc hại khỏi các thói quen chăm sóc bản thân và nhà cửa của bạn.

Một trong những chất độc phổ biến là nhựa. Nhựa thường chứa bisphenol A (BPA), một chất gây rối loạn nội tiết có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ quan sinh sản và hormone của chúng ta, đặc biệt là ngực ở phụ nữ và tuyến tiền liệt ở nam giới. Một số sản phẩm chăm sóc cá nhân cũng chứa paraben và phthalate, vì vậy hãy đọc kỹ nhãn và tránh các sản phẩm chỉ ghi "hương liệu", vì thuật ngữ chung này đôi khi có nghĩa là phthalate.

9. Ăn rau lá xanh đậm

Chế độ ăn nhiều rau lá xanh, củ cải đường, trái cây họ cam quýt là cách tuyệt vời để tăng sản xuất testosterone.

10. Lựa chọn sử dụng thực phẩm bổ sung

Mặc dù tốt hơn hết là nên bổ sung chất dinh dưỡng từ thực phẩm, nhưng nếu bạn cảm thấy chế độ ăn uống không đủ thì axit D-aspartic, kẽm và magiê đã được chứng minh là có thể giúp tăng nồng độ testosterone.

Thực phẩm bổ sung vitamin tổng hợp, vitamin D và K, kẽm, magie, omega-3, men vi sinh, B12, folate và vitamin nhóm B sẽ giúp ích cho bạn. Tuy nhiên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.