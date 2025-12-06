Top 7 quán lẩu vỉa hè cứ trời lạnh là kín khách

Lẩu bò nhúng dấm Trần Xuân Soạn

Hàng lẩu nằm ở ngã tư Trần Xuân Soạn – Thi Sách mỗi tối đều chật cứng người ngồi khắp 3 tầng nhà, tràn ra cả vỉa hè hai con phố. Nước lẩu ở đâu có sự kết hợp khéo léo giữa vị dấm chua thanh và vị dừa ngọt dịu.

Lẩu ếch Trúc Bạch

Lẩu ếch Trúc Bạch là một món lẩu nổi tiếng và phổ biến, với hương vị chua cay đậm đà, đặc trưng bởi vị ngọt của thịt ếch hòa quyện với vị măng cay. Món ăn này thường được ăn kèm với bún, mì hoặc các loại rau như rau muống, tía tô, lá lốt, hoa chuối, bắp cải, đậu bắp và các món ăn kèm khác.

Lẩu riêu cua Phó Đức Chính

Lẩu riêu ở Phó Đức Chính nổi tiếng đã được nhiều năm nhưng chưa bao giờ giảm nhiệt. Một nồi lẩu ở đây vô cùng đầy đặn, thích mắt đã miệng với hàng loạt món nhúng như sườn, bò, riêu, giò, đậu rán, váng đậu, trứng vịt lộn… cùng các loại rau, khoai, nấm phong phú. Giá một nồi lẩu là 250 nghìn.

Lẩu cháo Quán Sứ

Lẩu cháo Quán Sứ là một món ăn đặc trưng của Hà Nội, có vị ngọt thanh và đậm đà, thường được ăn kèm với nhiều loại topping và rau sống. Đây là một món ăn bổ dưỡng, ấm áp, có sự kết hợp của lẩu và cháo, phù hợp cho những ngày se lạnh. Lẩu cháo ở phố Quán Sứ được để trong những niêu đất nhỏ đun trên bếp than hoa. Thứ cháo trong nồi quyến rũ thực khách vì độ mềm sánh vừa phải, ngọt lịm vị sườn hầm mà càng đun lâu lại càng đậm đà. Lẩu cháo ăn chung với rau cải cúc và các loại nấm vô cùng hợp miệng.

Lẩu Thái Quang Trung

Lẩu Thái Quang Trung là món lẩu Thái nổi tiếng với hương vị chua cay đặc trưng. Món ăn này bao gồm nước dùng được nấu từ các gia vị như sả, ớt, chanh, nước mắm, thường nhúng kèm với nhiều loại thịt (bò, gà, lợn), hải sản (tôm, mực), rau ăn lẩu và nấm. Lẩu Thái ở đây có cách phục vụ rất khác lạ: Tuy là quán vỉa hè nhưng mỗi người sẽ được ăn lẩu trong một nồi riêng. Nước lẩu Thái có hương vị chua cay vô cùng đặc trưng. Đảm bảo đầu đông, cùng bạn bè người thân tới đây nhâm nhi cũng là một thú vui hấp dẫn.

Lẩu hít

"Lẩu hít" không phải là tên một món lẩu mà là tên một quán ăn chuyên về lẩu, đặc biệt là lẩu riêu cua tại Hà Nội. Quán này nổi tiếng với nồi lẩu đầy đặn, nước dùng chua thanh, đậm đà và đa dạng các món ăn kèm như ếch xào măng, chân gà chiên mắm. Nhiều người gọi nồi lẩu hít ở phố Nguyễn Tư Giản là “lẩu thạch sanh” vì ăn mãi vẫn chẳng vơi. Tuy nằm trong ngõ ngách nhưng quán lúc nào cũng đông khách vì lẩu ngon mà giá cả cực phải chăng. Nếu đến đây, bạn đừng quên thưởng thức món lẩu riêu cua sườn sụn hoặc lẩu ếch đều rất hấp dẫn.

Lẩu ốc chuối đậu ngõ Khương Thượng

Lẩu ốc chuối đậu ngõ Khương Thượng là món lẩu ốc truyền thống của ẩm thực miền Bắc, kết hợp ốc, chuối xanh, đậu phụ và thịt ba chỉ, mang vị chua thanh từ mẻ và béo ngậy đặc trưng, thường được ăn kèm với bún tươi. Quán lẩu ốc chuối đậu của bà Lương trong con ngõ này đã bán được hơn chục năm nay, nằm trong ngõ ngách nhưng ai ăn một lần cũng khen “đáng đồng tiền bát gạo”. Ốc ở đây rất to, giòn mà không hề có vị tanh. Món chuối đậu xào cùng với thịt, ốc cũng rất đậm đà hấp dẫn, không thể bỏ qua.