Thường xuyên ăn 3 món này, lá gan sẽ "cảm ơn" bạn

Có lẽ bạn đã biết rằng, thực phẩm giàu chất xơ tốt cho sức khỏe đường ruột, chất béo lành mạnh có lợi cho hệ tim mạch, và protein nạc có thể giúp điều hòa lượng đường trong máu. Nhưng bạn có biết chế độ ăn uống như thế nào là tốt nhất và có hại nhất cho gan?

Dưới đây là 3 thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe của lá gan:

1. Dầu ô liu

Đứng đầu danh sách là dầu ô liu, chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho gan, chẳng hạn như polyphenol.

Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra, theo thời gian, có thể gây tổn thương các mô và cơ quan như gan.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, polyphenol có thể làm giảm tình trạng viêm có hại và tích tụ mỡ trong gan.

Các nghiên cứu bổ sung liên kết hàm lượng axit béo không bão hòa đơn (MUFA) cao trong dầu ô liu với quá trình chuyển hóa chất béo ở gan được cải thiện, có thể giúp ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

2. Rau diếp xoăn đỏ

Vị ngăm đắng của rau diếp xoăn đỏ làm tăng thêm hương vị cho món salad và đó cũng là lý do tại sao loại lá này rất tốt cho sức khỏe gan.

Rau diếp xoăn đỏ và các loại rau khác thuộc họ rau diếp xoăn có hương vị đặc trưng nhờ các hợp chất thực vật đặc biệt gọi là sesquiterpene lactones, đã được chứng minh là có tác dụng chống viêm .

3. Trứng

Trứng cùng với gan bò và thịt thăn lưng bò, là một trong những loại thực phẩm có hàm lượng choline cao nhất, một dưỡng chất thiết yếu. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), thiếu choline có thể dẫn đến tổn thương cơ, tổn thương gan và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Choline cũng có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo và vận chuyển cholesterol trong gan.

Những thực phẩm cần tránh để bảo vệ gan

Việc tránh ăn uống một số loại thực phẩm cũng quan trọng không kém đối với sức khỏe của gan.

Theo Best Life, tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Gan chuyển hóa đường thành chất béo, chất béo có thể tích tụ trong gan nếu tiêu thụ quá nhiều. Điều này có thể dẫn đến viêm và sẹo mô gan, làm suy yếu khả năng hoạt động bình thường của gan.

Việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa cũng có thể góp phần gây ra NAFLD.