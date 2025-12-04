4 thói quen buổi sáng dễ làm hỏng thận

1. Bỏ bữa sáng

Nhiều người hiện nay có xu hướng bỏ bữa sáng với suy nghĩ rằng sẽ giúp tiết kiệm thời gian và thậm chí hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, điều này có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là cho thận. Sáng sớm là thời điểm mà thận hoạt động trao đổi chất mạnh mẽ nhất.

Khi glycogen trong gan gần cạn kiệt, cơ thể buộc phải chuyển sang sử dụng chất béo và protein làm nguồn năng lượng. Điều này dẫn đến việc thận phải xử lý nhiều chất thải chuyển hóa hơn. Theo thời gian, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ lọc của cầu thận mà còn làm gián đoạn toàn bộ hệ thống chuyển hóa của cơ thể. Trên thực tế, nhiều bệnh nhân đã gặp phải các triệu chứng như hạ đường huyết, chóng mặt và hồi hộp do nhịn ăn kéo dài.

2. Ăn nhiều thực phẩm chứa natri

Khi quá đói, một số người chọn các món như rau củ muối chua, trứng muối, bột chiên ăn kèm với cháo nóng, vì vừa đơn giản lại vừa ngon miệng. Tuy nhiên, các thực phẩm này lại chứa hàm lượng natri cao. Cụ thể, chỉ với một miếng rau muối chua nhỏ, người ăn có thể hấp thụ hơn 1/3 lượng natri khuyến nghị cho cả ngày.

Lượng natri nạp vào cơ thể quá nhiều làm tăng thể tích máu, khiến thận phải làm việc nhiều hơn để lọc. Theo thời gian, điều này dễ dẫn đến huyết áp cao , làm tổn thương thêm các động mạch nhỏ trong thận và gây ra xơ cứng cầu thận.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khoảng 30% bệnh nhân tăng huyết áp cuối cùng sẽ bị suy thận, và nguyên nhân gốc rễ phần lớn là do lượng natri cao trong chế độ ăn uống hằng ngày.

3. Luôn ăn bánh mì kẹp thịt và sữa đậu nành

Vào bữa sáng, nhiều người thường lựa chọn các món ăn giàu calo như bánh mì kẹp thịt kết hợp với sữa đậu nành. Chỉ với một miếng nhỏ, lượng calo đã tăng vọt, đồng thời cung cấp thêm protein, chất béo và carbohydrate. Mặc dù món ăn này có vẻ đầy đủ dinh dưỡng, nhưng thực chất nó được coi là một "quả bom protein". Sự kết hợp giữa protein thực vật trong sữa đậu nành và protein động vật trong bánh mì kẹp thịt khiến thận phải làm việc gấp đôi để xử lý các chất thải từ quá trình trao đổi chất.

Đối với người khỏe mạnh, chế độ ăn giàu protein trong thời gian dài có thể dễ dàng gây quá tải cho ống thận, dẫn đến nồng độ protein trong nước tiểu tăng cao. Điều này cần chú ý ở người trung niên và cao tuổi hoặc những người có nguy cơ suy thận, khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Hơn nữa, nhiều người hiện nay uống sữa đậu nành rất ngọt, khiến lượng đường trong máu tăng nhanh , gây hại cho thận.

4. Thường xuyên ăn đồ thừa từ hôm trước

Một vấn đề thường bị bỏ qua là việc hâm nóng thức ăn thừa nhiều lần. Để tiết kiệm thời gian, nhiều người có thói quen hâm nóng lại cơm và các món ăn từ hôm trước vào buổi sáng, sau đó ăn nhanh trước khi đi làm. Tuy nhiên, loại thực phẩm này không chỉ có mùi vị khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe, khi hàm lượng nitrit trong thực phẩm tăng lên theo thời gian bảo quản.

Đặc biệt đối với rau lá xanh, nồng độ nitrit có thể tăng gấp 2-3 lần sau khi để ngoài hơn 12 giờ, có khả năng vượt quá giới hạn an toàn. Việc hấp thụ nitrit kéo dài có thể gây tổn thương độc hại cho cầu thận và ống thận, phá vỡ cấu trúc của nephron. Hơn nữa, kim loại nặng được giải phóng trong quá trình đun nóng nhiều lần một số hộp cơm bằng thép không gỉ và nhôm cũng có thể tích tụ trong cơ thể, làm tăng nguy cơ nhiễm độc thận.