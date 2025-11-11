4 giai đoạn gan nhiễm mỡ ai cũng nên biết

Nguyên nhân chính của bệnh gan nhiễm mỡ do lượng mỡ tích tụ quá nhiều trong gan, lâu dần có thể gây tổn thương nghiêm trọng nếu không được phát hiện kịp thời. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), bệnh gan nhiễm mỡ gồm 4 giai đoạn dưới đây.

Giai đoạn 1 - Gan nhiễm mỡ nhẹ: Chỉ có gan nhiễm mỡ; thoái hóa mỡ dạng giọt lớn

Ở giai đoạn đầu, mỡ bắt đầu tích tụ trong tế bào gan nhưng chưa gây tổn thương. Người bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng và chỉ phát hiện qua các lần khám sức khỏe định kỳ. Gan vẫn có khả năng tự phục hồi nếu người bệnh thay đổi lối sống, ăn uống hợp lý, tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế rượu bia và tập thể dục đều đặn. Ngay cả khi giảm chỉ 5-10% trọng lượng cơ thể, lượng mỡ trong gan cũng có thể giảm đáng kể.

Giai đoạn 2 - Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH): Tích tụ mỡ và viêm thùy gan

Khi lượng mỡ tăng cao, gan bắt đầu viêm và tổn thương tế bào. Một số người có thể cảm thấy mệt mỏi, tức vùng bụng phải hoặc men gan tăng trong xét nghiệm máu. Đây là giai đoạn cảnh báo, cần theo dõi y tế chặt chẽ và thay đổi lối sống nghiêm túc hơn. Nếu phát hiện sớm, gan vẫn có khả năng hồi phục.

Giai đoạn 3 - Xơ hóa gan: Tích tụ mỡ và thoái hóa tế bào gan

Lúc này, gan bắt đầu hình thành mô sẹo do viêm kéo dài. Cấu trúc gan biến đổi, nhưng chức năng lọc độc vẫn hoạt động. Người bệnh thường không nhận thấy triệu chứng rõ ràng, nên dễ chủ quan. Các chuyên gia khuyến nghị nên tiến hành sinh thiết gan hoặc kiểm tra chuyên sâu để đánh giá mức độ tổn thương và có hướng điều trị kịp thời.

Giai đoạn 4 - Xơ gan: Tích tụ mỡ, thoái hóa tế bào gan, và có thể kèm theo thể Mallory hoặc xơ hóa

Khi mô sẹo lan rộng, gan mất dần khả năng lọc độc và tổng hợp chất dinh dưỡng. Người bệnh có thể xuất hiện vàng da, cổ trướng, chảy máu dễ hoặc rối loạn tri giác. Xơ gan là giai đoạn không thể phục hồi, việc điều trị chỉ nhằm làm chậm tiến triển bệnh và giảm biến chứng như suy gan hoặc ung thư gan.

Bảo vệ lá gan khỏe mạnh mỗi ngày

Gan nhiễm mỡ thường không có triệu chứng rõ ràng, vì vậy khám sức khỏe định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện sớm. Những người thừa cân, mắc tiểu đường, rối loạn mỡ máu hoặc ăn uống thiếu lành mạnh cần đặc biệt chú ý.

Các bác sĩ thường khuyến nghị thực hiện siêu âm gan định kỳ, theo dõi men gan và điều chỉnh chế độ ăn uống - chẳng hạn thay thế thực phẩm giàu chất béo bằng rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

Bảo vệ gan không chỉ giúp phòng bệnh mà còn mang lại làn da sáng, cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tươi trẻ. Một lá gan khỏe có thể đạt được nhờ ăn uống cân bằng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên mỗi ngày.