Thấy nước tiểu có 5 dấu hiệu này coi chừng gan đang "kêu cứu"

Dấu hiệu tổn thương gan

Gan là một trong những cơ quan làm việc vất vả và chăm chỉ nhất của cơ thể. Nó giúp lọc độc tố, tiêu hóa thức ăn, cân bằng hormone và sản xuất các protein thiết yếu….

Khi gan bắt đầu suy yếu, các dấu hiệu cảnh báo thường xuất hiện âm thầm, và một trong những dấu hiệu sớm nhất có thể được phát hiện qua nước tiểu. Những thay đổi về màu sắc, mùi hoặc tần suất đi tiểu không phải là ngẫu nhiên; chúng có thể là cách cơ thể cảnh báo rằng, gan đang phải làm việc quá tải và đang gặp nguy hiểm.

1. Nước tiểu có màu sẫm hoặc nâu bất thường

Nước tiểu chuyển sang màu vàng sẫm, hổ phách hoặc nâu có thể là dấu hiệu cho thấy bilirubin, một sắc tố màu vàng được tạo ra khi hồng cầu bị phân hủy, đang tích tụ trong cơ thể. Thông thường, gan có chức năng lọc bilirubin.

Tuy nhiên, theo Medlineplus, khi gan bị tổn thương hoặc viêm, chức năng này không thể thực hiện được, và sắc tố dư thừa sẽ ngấm vào nước tiểu. Nếu sự thay đổi này kéo dài, đó là dấu hiệu cho thấy gan có thể đang không xử lý chất thải hiệu quả.

2. Nước tiểu có bọt hoặc sủi bọt không lắng xuống

Bọt nước tiểu có thể xuất hiện tạm thời sau khi nước tiểu chảy mạnh, nhưng nếu nó vẫn sủi bọt sau vài phút, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo. Đây thường là dấu hiệu của tình trạng protein dư thừa rò rỉ vào nước tiểu, một vấn đề liên quan đến bệnh gan tiến triển hoặc xơ gan, hoặc thậm chí là bệnh thận. Gan bị tổn thương sẽ khó duy trì sự cân bằng protein trong máu, khiến một số protein thoát ra ngoài qua thận.

3. Nước tiểu nặng mùi hoặc hôi thối

Ở người khỏe mạnh, nước tiểu thường có mùi nhẹ. Tuy nhiên, nếu mùi quá nồng hoặc khó chịu, nó có thể phản ánh sự tích tụ độc tố trong cơ thể.

Khi gan không thể lọc hiệu quả các chất độc hại, chúng sẽ được đào thải qua thận. Tình trạng quá tải này có thể làm thay đổi thành phần hóa học của nước tiểu, khiến nước tiểu có mùi khó chịu ngay cả khi bạn dã uống đủ nước.

4. Cảm giác nóng rát hoặc kích ứng khi đi tiểu

Cảm giác nóng rát khi đi tiểu không phải lúc nào cũng do nhiễm trùng. Trong một số bệnh lý về gan, nồng độ amoniac cao lưu thông trong máu và được đào thải qua nước tiểu. Hóa chất này có thể gây kích ứng đường tiết niệu, gây nóng rát nhẹ hoặc khó chịu. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên mà không có dấu hiệu nhiễm trùng, nó có thể cho thấy hệ thống giải độc của gan đang hoạt động không hiệu quả.

5. Đi tiểu thường xuyên với lượng nhỏ

Đi tiểu thường xuyên, đặc biệt là mỗi lần chỉ tiểu một lượng nhỏ, đôi khi có thể liên quan đến rối loạn chức năng gan. Cơ thể có thể đang cố gắng đào thải độc tố qua thận thường xuyên hơn do gan không hoạt động hiệu quả. Mặc dù các vấn đề khác như tiểu đường hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu cũng có thể gây ra triệu chứng này, nhưng không nên bỏ qua nếu nó xuất hiện cùng với các dấu hiệu khác đã kể trên.

Những điều cần lưu ý

Tổn thương gan không xảy ra chỉ sau 1 đêm, mà phát triển âm thầm trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Những thay đổi nhỏ trong nước tiểu là dấu hiệu cảnh báo sớm cho thấy có điều gì đó không ổn.

Việc phát hiện sớm sẽ giúp bác sĩ có cơ hội chẩn đoán và điều trị trước khi bệnh trở nặng. Nếu phát hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào, điều quan trọng là phải tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ chuyên khoa thay vì tự ý dùng thuốc hoặc chờ đợi chúng tự hết.

Gan là cơ quan quan trọng lọc độc tố và chuyển hóa chất thải. Khi gan bắt đầu hoạt động kém - do gan nhiễm mỡ, viêm gan, lạm dụng rượu bia hoặc một số loại thuốc - khả năng xử lý bilirubin và các chất khác của gan bị suy giảm. Kết quả là, các chất này tràn vào máu và được bài tiết qua nước tiểu, dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý về màu sắc hoặc mùi.

Khám sức khỏe định kỳ và xét nghiệm nước tiểu đơn giản có thể giúp phát hiện sớm các bệnh lý về gan có thể gặp phải. Phát hiện sớm rối loạn chức năng gan, từ đó có thể điều trị kịp thời để tránh tiến triển thành xơ gan. Vì vậy, không được bỏ qua những thay đổi dù là rất nhỏ của cơ thể.