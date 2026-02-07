Thêm nhiều lô sữa Aptamil bị thu hồi

Tại Anh, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA) hôm 6/2 thông báo tập đoàn Danone đang thu hồi thêm 15 lô sản phẩm sữa bột. Lệnh thu hồi mới nhất nhắm vào các dòng sữa công thức số 1 (cho trẻ sơ sinh) và sữa tăng trưởng mang thương hiệu Aptamil và Cow & Gate. Các sản phẩm bị ảnh hưởng như sau:

Tại Áo và Đức, hãng này cũng đang rút khỏi thị trường hơn 120 lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh, theo Bloomberg ngày 5/2. Bộ Y tế Áo cho biết lệnh thu hồi ảnh hưởng trực tiếp đến hai thương hiệu Aptamil và Milumil tại thị trường nước này. Dự kiến số lượng sản phẩm bị thu hồi sẽ còn gia tăng sau khi các cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu khuyến nghị áp dụng mức giới hạn độc tố thấp hơn cho các quốc gia trong khu vực vào đầu tuần này.

Theo quyết định có hiệu lực sau cuộc họp ngày 28/1 của Liên minh châu Âu (EU), mức giới hạn mới giảm xuống còn 0,014 microgam cereulide trên mỗi kg trọng lượng cơ thể, thay vì 0,03 microgam như trước đây.

Hai lô Aptamil trong thông báo thu hồi hôm 6/2 của Danone tại Anh. Ảnh: Danone UK

Danone bắt đầu thu hồi một số lô sản phẩm chọn lọc từ đầu tháng 1 tại Singapore. Sau đó, công ty tiếp tục đưa ra một lệnh thu hồi quy mô lớn hơn sau khi các cơ quan an toàn thực phẩm Ireland thay đổi hướng dẫn về nồng độ độc tố.

Nguyên nhân thu hồi do nghi nhiễm độc tố cereulide trong một số lô hàng. Đây là độc tố có đặc tính bền nhiệt, không bị tiêu diệt trong quá trình nấu chín hoặc khi pha sữa bằng nước nóng. Nó có thể gây buồn nôn, nôn mửa và đau bụng dữ dội. Hiện 36 trẻ em tại Anh bị nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do có liên quan đến các sản phẩm bị ảnh hưởng.

Theo FSA, nguồn gốc của sự nhiễm bẩn bắt nguồn từ dầu axit arachidonic (ARA), một thành phần bổ sung nhằm mô phỏng đặc tính phát triển của sữa mẹ, của một nhà cung cấp bên thứ ba. Đại diện Danone Bắc Âu khẳng định tập đoàn luôn đặt an toàn thực phẩm lên hàng đầu và thực hiện các quy trình kiểm soát nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Đơn vị này cho biết chỉ phát hiện "hàm lượng thấp cereulide" trong một số sản phẩm cụ thể và hiện đã thay thế bằng các lô hàng an toàn.

Giới chức y tế Anh cũng cho biết thêm hiện chưa có trường hợp trẻ em nào bị bệnh nghiêm trọng do nghi ngộ độc từ các sản phẩm này. Tuy nhiên, tất cả trẻ có triệu chứng đều từng sử dụng các nhãn hiệu sữa thuộc diện cảnh báo.

Cuộc khủng hoảng sữa bột toàn cầu khởi phát từ ngày 5/1 khi tập đoàn Nestlé phát hiện "vấn đề chất lượng" từ nguyên liệu của một nhà cung cấp, buộc phải thu hồi sản phẩm tại hàng loạt quốc gia châu Âu. Phạm vi ảnh hưởng nhanh chóng lan sang châu Phi, châu Mỹ và châu Á với sự tham gia của nhiều "ông lớn" ngành sữa như Danone và Lactalis.

Đến nay, các đợt thu hồi đã tác động đến người tiêu dùng tại hàng chục quốc gia. Giới chức Pháp vẫn đang tiếp tục điều tra về mối liên hệ tiềm ẩn giữa dòng sữa Guigoz của Nestlé và vụ việc tử vong của hai trẻ sơ sinh. Tại Anh, các cơ quan y tế cho biết đến nay ghi nhận 36 trẻ nghi mắc bệnh sau khi sử dụng sữa bột nhiễm độc.

Bà Katie Pettifer, Giám đốc điều hành FSA, nhấn mạnh: "Các doanh nghiệp thực phẩm có trách nhiệm pháp lý trong việc cung cấp thực phẩm an toàn. Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế để làm rõ nguyên nhân và yêu cầu các nhà sản xuất đưa ra cam kết không để sự việc tái diễn". FSA khuyến cáo phụ huynh không tiếp tục cho trẻ dùng các sản phẩm thuộc diện thu hồi. Ngoài ra, người tiêu dùng có thể mang sản phẩm đến các đại lý để đổi sang lô hàng không bị ảnh hưởng.

Các lô sản phẩm Cow & Gate bị ảnh hưởng trong thông báo thu hồi của Danone Anh. Ảnh: Danone UK