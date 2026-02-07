Đi vệ sinh liên tục sau khi uống nước có nguy hiểm không?

Uống nước là thói quen tốt cho sức khỏe, nhưng có người vừa uống xong đã phải chạy vội vào nhà vệ sinh, thậm chí lặp lại sau mỗi 10-15 phút. Hiện tượng này khiến nhiều người lo lắng, không biết đây là phản xạ bình thường hay dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe.

Trước thắc mắc này, bác sĩ Aakil Khan, chuyên gia tiết niệu tại Bệnh viện KIMS, Ấn Độ, đã đưa ra giải thích cũng như cảnh báo khi nào tình trạng này là "báo động đỏ".

Ảnh: Deposit Photos

Nguyên nhân

Theo bác sĩ Khan, nguyên nhân đầu tiên là tình trạng bàng quang hoạt động quá mức. "Khi các cơ bàng quang co bóp quá thường xuyên, tạo cảm giác buồn tiểu ngay cả khi chưa đầy".

Thứ hai, việc uống một lượng lớn nước trong thời gian ngắn có thể khiến bàng quang bị quá tải, dẫn đến đi tiểu nhiều. "Thận phải làm việc nhiều hơn để duy trì cân bằng, nhanh chóng lọc và đào thải lượng nước dư thừa. Việc phân bổ lượng nước uống đều trong ngày thường giúp giảm tình trạng này", bác sĩ Khan nói.

Ngoài ra, tình trạng này còn có thể do kích thích từ caffeine hoặc rượu, kiểm soát đường huyết kém, bàng quang nhạy cảm do lo âu, hoặc uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn.

Khi nào cần lo lắng?

Chuyên gia khuyến cáo nên đi khám nếu tình trạng đi tiểu nhiều kèm theo cảm giác nóng rát, đau, tiểu ra máu, khó chịu vùng bụng dưới, sốt, buồn tiểu đột ngột, hoặc phải thức dậy nhiều lần trong đêm để đi tiểu. "Những dấu hiệu này có thể liên quan đến nhiễm trùng, viêm bàng quang, các vấn đề tuyến tiền liệt ở nam giới hoặc rối loạn chuyển hóa như tiểu đường", ông nhận định.

Giải pháp cải thiện

Theo bác sĩ Khan, người bị đi tiểu tiện ngay và nhiều lần sau khi uống nước nên theo dõi lượng nước và tốc độ uống. "Cần hạn chế các chất dễ gây kích thích bàng quang như trà, cà phê và nước có gas. Nên tập thói quen đi tiểu theo khung giờ cố định, tránh vào nhà vệ sinh chỉ để 'phòng trước', đồng thời thực hiện các bài tập cơ sàn chậu nhằm tăng cường khả năng kiểm soát bàng quang", bác sĩ Khan nói.

Ông nhấn mạnh, đi tiểu nhiều sau khi uống nước không phải lúc nào cũng là vấn đề, nhưng nếu tình trạng này kéo dài hoặc gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, người bệnh không nên chủ quan.

"Bàng quang là cơ quan nhạy cảm, những thay đổi trong hoạt động của nó thường phản ánh các vấn đề tiềm ẩn về lối sống hoặc sức khỏe. Việc thăm khám sớm giúp giảm khó chịu và phát hiện bệnh lý trước khi trở nên nghiêm trọng", ông lưu ý.