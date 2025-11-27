Thu hồi toàn quốc lô thuốc giảm đau, hạ sốt kém chất lượng

Quyết định thu hồi được công bố hôm 25/11 sau khi Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện kiểm nghiệm thuốc TP HCM lấy mẫu kiểm tra và phát hiện lô thuốc bột uống Padobaby số 110224, sản xuất ngày 21/2/2024, hạn dùng đến tháng 2/2027, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng methylparaben (vi phạm mức độ 3).

Ngoài phải thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm kém chất lượng trong vòng 30 ngày, Công ty cổ phần dược Medipharco phải ngừng kinh doanh, gửi báo cáo xử lý, bằng chứng thu hồi về cơ quan quản lý và bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan.

Nhà chức trách cũng yêu cầu Sở Y tế thành phố Huế kiểm tra, giám sát Công ty Medipharco thực hiện việc thu hồi, xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định. Ngoài ra, Sở Y tế các tỉnh, thành phố khác cũng phải thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn thu hồi lô sản phẩm thuốc bột Padobaby.

Cục khuyến cáo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngừng kê đơn, bán lô thuốc bị thu hồi trên. Với người dân đang sử dụng thuốc, cần trả lại sản phẩm cho cơ sở cung cấp.

Sản phẩm thuốc bột uống Padobaby của Công ty cổ phần dược Medipharco. Ảnh chụp màn hình

Padobaby là thuốc bột uống đóng gói 3 g, chứa hoạt chất paracetamol (325 mg) và chlorpheniramin maleat (2 mg). Thuốc thường dùng để giảm đau, hạ sốt, điều trị các triệu chứng cảm cúm, dị ứng cho trẻ em từ 2 tuổi và người lớn.

Methylparaben là một hợp chất hóa học thuộc nhóm paraben, thường được dùng làm chất bảo quản trong dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm. Trong thuốc, methylparaben giúp ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc và các vi sinh vật khác phát triển, nhờ đó kéo dài hạn sử dụng và giữ cho thuốc an toàn trong quá trình bảo quản.