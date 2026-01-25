Sữa Aptamil thu hồi ở nước ngoài, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu kiểm soát tại Việt Nam
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do công ty Danone sản xuất...
Liên quan đến một số lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của thương hiệu Aptamil được phân phối ở Vương quốc Anh và châu Âu đang bị thu hồi khẩn cấp, do lo ngại về khả năng chứa độc tố gây hại như Sức khoẻ và Đời sống đã thông tin, tối 25/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử;
Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng gửi văn bản đến Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g.
Tại văn bản do TS.Dược sĩ Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ký ban hành cho biết ngày 23/01/2026, Công ty Danone - công ty thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp đã thông báo về việc tự nguyện thu hồi lô sữa Aptamil do hãng sản xuất và bán tại thị trường Anh do nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.
Lô sữa thu hồi là Aptamil First Infant Formula đóng gói 800g, có hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026.
Tiếp đó, ngày 24/01/2026, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency – FSA) đã cảnh báo về sự việc này công khai trên website của mình.
Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do công ty Danone sản xuất;
Làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.
Đồng thời tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula nêu trên.
Báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31/01/2026.
Đối với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh, để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).
Tập đoàn Danone – đơn vị sở hữu thương hiệu Aptamil, cho biết các sản phẩm bị ảnh hưởng được sản xuất tại Ireland, theo cảnh báo từ Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland (FSAI) về khả năng nhiễm cereulide, loại độc tố gây hại gan và không thể tiêu diệt bằng cách đun nấu thông thường.
Dù được sản xuất tại Ireland, FSAI khẳng định không có sản phẩm nào được phân phối trong nước. Thay vào đó, các lô sữa này đã được xuất khẩu sang Vương quốc Anh, nhiều quốc gia EU và một số thị trường quốc tế khác. Vụ việc cũng đã được thông báo lên Ủy ban châu Âu để phối hợp xử lý.
Nguyên nhân được xác định đến từ một nguyên liệu thô là dầu ARA, được nhập khẩu từ Trung Quốc. Thành phần này đã bị nhiễm cereulide trước khi được đưa vào sản xuất sữa công thức cho trẻ em.
Cereulide là độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng với các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và đau bụng.
Đáng chú ý, nguyên liệu nhiễm bẩn này cũng từng khiến một số lô sữa công thức thuộc dòng SMA của Nestlé phải thu hồi hồi đầu tháng 1.
Hiện FSAI cùng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ireland đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Danone để đảm bảo mọi biện pháp an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo vệ người tiêu dùng.
25/01/2026