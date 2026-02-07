Thường xuyên bị chuột rút và đau cơ bắp

Đây thường là dấu hiệu khởi đầu rõ rệt nhất khi nồng độ canxi trong máu sụt giảm, khiến các nhóm cơ trở nên nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Bạn sẽ cảm thấy đau thắt ở đùi, cánh tay hoặc nách, đặc biệt là tình trạng chuột rút bắp chân xảy ra vào ban đêm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ và khả năng vận động hàng ngày.

Tê bì và châm chích ở các đầu ngón tay, ngón chân

Canxi đóng vai trò truyền dẫn xung thần kinh, nên khi thiếu hụt, các dây thần kinh sẽ bị rối loạn chức năng cảm giác. Cảm giác tê rần như có kiến bò hoặc châm chích ở đầu ngón tay, ngón chân và vùng quanh miệng là lời cảnh báo rằng hệ thần kinh của bạn đang thiếu hụt "nhiên liệu" để vận hành bình thường.

Dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu canxi hay bị nhiều người bỏ qua. (Ảnh minh họa: VTC News)

Móng tay giòn, dễ gãy và tóc rụng nhiều

Tương tự như xương, móng tay và tóc cần một lượng canxi nhất định để duy trì cấu trúc chắc khỏe và độ bóng mượt. Nếu bạn nhận thấy móng tay trở nên mỏng, yếu, dễ tách lớp hoặc tóc khô xơ, gãy rụng bất thường dù đã thay đổi dầu gội, hãy nghĩ ngay đến việc bổ sung canxi thông qua chế độ ăn uống hàng ngày.

Răng trở nên nhạy cảm và dễ bị sâu

Xương và răng là nơi lưu trữ tới 99% lượng canxi của cơ thể, do đó khi thiếu hụt, cơ thể sẽ tự động "rút" canxi từ răng để bù đắp cho các hoạt động sống khác. Hệ quả là men răng yếu đi, răng dễ bị mẻ, lung lay, vàng ố hoặc thường xuyên bị đau buốt khi ăn đồ nóng, lạnh, làm tăng nguy cơ sâu răng dù bạn vệ sinh rất kỹ.

Loãng xương và dễ gặp các chấn thương xương khớp

Đây là hệ quả nghiêm trọng nhất của việc thiếu canxi kéo dài, khiến mật độ xương giảm sút, xương trở nên xốp và giòn hơn. Ở người lớn tuổi, dấu hiệu này biểu hiện qua những cơn đau lưng, dáng đi lom khom hoặc nguy hiểm hơn là tình trạng gãy xương dù chỉ va chạm nhẹ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và khả năng đi lại.

Thường xuyên mệt mỏi và mất ngủ kéo dài

Thiếu canxi có thể gây ra trạng thái mệt mỏi cực độ, lờ đờ và thiếu năng lượng, vì khoáng chất này liên quan mật thiết đến việc giải phóng các hormone làm dịu thần kinh. Khi lượng canxi không đủ, hệ thần kinh luôn trong trạng thái hưng phấn quá mức, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc thường xuyên thức giấc giữa đêm.

Chán ăn

Khi nồng độ canxi trong máu không ổn định, hoạt động của nhu động ruột và dạ dày bị trì trệ, dẫn đến tình trạng thức ăn chậm tiêu hóa, gây ra cảm giác đầy bụng, buồn nôn và chán ăn thường trực. Nhiều người thường lầm tưởng đây chỉ là vấn đề tiêu hóa thông thường và tự ý dùng thuốc dạ dày, nhưng thực chất, cảm giác "no giả" này là một tín hiệu cảnh báo nồng độ canxi đang ở mức báo động.