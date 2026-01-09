Nhiều bà mẹ Việt lo lắng với sữa Nestlé bị thu hồi do lo ngại nhiễm độc

"Tôi lo vô cùng, con uống sữa này mấy hôm nay liệu có bị ảnh hưởng sức khỏe", chị Hòa nói với VnExpress sáng 8/1 khi phát hiện hộp sữa có thể bị nhiễm độc tố Cereulide. Hộp sữa NAN 2 OPTIPRO 800 g chị Hòa mua tại một cửa hàng ở Hà Nội với giá 475.000 đồng, số lô 51570017C1 nguồn gốc từ Nga, dành cho trẻ 6-12 tháng tuổi.

Con của chị đã uống sữa này được ba ngày. Sau khi có thông tin Nestlé thu hồi cả thế giới các loại sữa do lo ngại nhiễm độc tố Cereulide, chị Hòa tra cứu trên website của Nestlé Nga phát hiện nước này cũng thu hồi sữa NAN. Chị bất ngờ hơn nữa khi mã số hộp sữa con chị uống trùng khớp hoàn toàn với lô bị thu hồi.

"Tôi tin tưởng chất lượng sữa của Nestlé nên mua cho con uống, không ngờ hóa ra gây hại", người mẹ cho hay. Chị liên hệ nơi bán hộp sữa và được thông báo nơi này đang thu hồi các lon sữa chưa bóc tem. Với hộp đang dùng dang dở, như của chị Hòa, người bán đề nghị khách chờ phương án xử lý từ hãng.

Nhiều phụ huynh trên các hội nhóm nuôi con nhỏ hai ngày qua cũng rất lo lắng. Chị Thu, một người tiêu dùng "trung thành" của Nestlé từ khi con mới lọt lòng, bày tỏ nỗi lo trong nhóm Facebook và nhận hàng trăm bình luận chia sẻ nỗi lo chung. Loại sữa con chị đang uống không trùng mã lô bị thu hồi, song chị Thu vẫn bất an vì sợ dây chuyền sản xuất cùng hãng có thể gặp rủi ro tương tự.

Lô sữa chị Hòa mua có mã số trùng với lô bị thu hồi tại Nga. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thu hồi sữa NAN

Tối 8/1, Nestle Việt Nam thông báo thu hồi 17 lô sữa công thức thương hiệu NAN dành cho trẻ nhỏ được công ty nhập khẩu. Một số công ty khác chuyên phân phối hàng nội địa châu Âu sáng cùng ngày đã phát thông báo "thu hồi tự nguyện" sản phẩm sữa Nestlé, trong đó có NAN. Một đơn vị yêu cầu khách hàng ngừng sử dụng nếu mã số sản phẩm trong danh sách cảnh báo, đồng thời liên hệ để được hướng dẫn đổi trả hoặc hoàn tiền - như trường hợp chị Hòa ở trên.

NAN là một trong những nhãn hiệu sữa vừa được Nestlé toàn cầu bổ sung vào danh sách thu hồi ở hơn 50 quốc gia, sau một ngày thông báo thu hồi sữa bột SMA và sữa công thức (follow-on formula) do phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra độc tố Cereulide. Các chuyên gia y tế cảnh báo loại độc tố này rất bền nhiệt, khó bị phân hủy ngay cả khi đun sôi hay pha sữa theo quy trình thông thường, có thể gây ngộ độc thực phẩm khởi phát nhanh với triệu chứng nôn mửa, đau thắt dạ dày.

Cụ thể, các nhãn hiệu sữa thu hồi gồm ALFAMINO, Lactogen Harmony 1, BEBA OptiPro 1, BEBA Comfort 1, BEBA Supreme, BEBA ExpertPro, NAN Sensilac 1, NAN HA 1, NAN Pro 1, NAN ExpertPro, NAN OptiPro, NAN Supreme, NAN Sensitive 1 và Guigoz OptiPro Relais.

Sản phẩm bị thu hồi tại Argentina, Australia, Brazil, Trung Quốc, Croatia, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Hungary, Ireland, Italy, Mexico, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Arab Saudi, Nam Phi, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

Tại Anh và Ireland, Nestlé đã thu hồi một số lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh và sữa công thức nhãn hiệu SMA, hạn sử dụng từ tháng 10/2026 đến tháng 11/2027. Nestlé Đức thu hồi sữa công thức BEBA và ALFAMINO. Trong khi đó, ALFAMINO 400 gram hạn sử dụng từ 18/4 đến 22/7/2027, cũng được rút khỏi thị trường Australia và New Zealand. Trung Quốc thu hồi các dòng sản phẩm Liduojing, Lido Essence, Platinum NAN, NAN 1, 2,3; Wyeth Baby Formula.

Trong danh sách nhãn hiệu sữa trên, NAN rất quen thuộc với người dùng Việt Nam, còn Guigoz là nhãn hiệu được nhiều người Việt biết đến hàng chục năm trước.

Danh sách 17 sản phẩm sữa Nestlé Việt Nam công bố thu hồi

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng, sàn thương mại điện tử và nhà phân phối dừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin các lô sữa bột Nestlé nhãn hiệu BEBA và Alfamino. Đại diện Nestlé Việt Nam khẳng định không nhập khẩu, không đăng ký công bố sản phẩm đối với hai nhãn hiệu này và không phân phối chúng qua bất kỳ kênh chính thức nào trong nước.

Nestlé là công ty thực phẩm và giải khát lớn trên thế giới, trụ sở chính tại Thụy Sĩ, hơn 100 năm tuổi. Sữa và thực phẩm là sản phẩm chủ lực của hãng. Tại Việt Nam, Nestlé được biết đến với nhiều nhãn hiệu về sữa cho mọi lứa tuổi, cà phê, thực phẩm như nước tương và gia vị, bánh kẹo, nước uống Lavie... Đây là những nhãn hiệu do Nestlé nhập khẩu chính thức hoặc có nhà máy sản xuất nội địa. Thị trường còn có nhiều nhãn hiệu sản phẩm Nestlé do một số doanh nghiệp khác nhập khẩu, hoặc hàng "xách tay", hàng tiểu ngạch. Hiện, các chuyên gia cho rằng mối lo ngại lớn nhất hiện nay ở thị trường hàng "xách tay", trôi nổi, nơi người tiêu dùng khó kiểm soát nguồn gốc và chất lượng.

Nestlé thu hồi sữa bột tại hơn 50 quốc gia do nghi nhiễm độc tố. Ảnh: Centralnews

Theo PGS.TS Nguyễn Quang Dũng, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội, sữa là nguồn dinh dưỡng thiết yếu, nếu không đảm bảo an toàn sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trẻ uống phải sữa nhiễm khuẩn hoặc sữa giả có thể bị rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường ruột, nặng hơn là ảnh hưởng thần kinh và chậm phát triển nếu sử dụng dài ngày.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên hoang mang quá mức. Phụ huynh cần bình tĩnh theo dõi thông tin chính thống từ cơ quan y tế, kiểm tra kỹ mã số sản phẩm đang dùng và chỉ nên mua hàng từ các nhà phân phối chính hãng, hàng được dán tem nhãn phụ đầy đủ.

Thị trường sữa Việt Nam từng xảy ra nhiều vụ liên quan chất lượng sữa tương tự gây xáo trộn tâm lý người dùng. Vài tháng trước, Bộ Y tế chỉ đạo rà soát, thu hồi toàn bộ sữa công thức ByHeart Whole Nutrition sau khi Mỹ ghi nhận 31 trẻ nhiễm độc botulinum. Tháng 4/2025, cơ quan công an cũng triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả với doanh thu gần 500 tỷ đồng. Các sản phẩm này được quảng cáo chứa yến sào, đông trùng hạ thảo nhưng thực tế thành phần bên trong hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng như công bố.