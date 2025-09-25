Loại củ bán đầy chợ Việt có tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe

1. Giàu chất chống oxy hóa

Theo trang Zeitlin, riềng rất giàu nhóm chất chống oxy hóa polyphenol. Các nghiên cứu đã chỉ ra, chất này có tác dụng hỗ trợ nhận thức, cải thiện trí nhớ và giảm cholesterol LDL (loại cholesterol xấu), giúp chống lại nguy cơ mắc bệnh tim, đồng thời giúp hạ đường huyết, ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

2. Chứa đặc tính chống viêm và chống nấm

Riềng cũng đã được chứng minh là có đặc tính chống viêm và chống nấm. Nó giúp giảm viêm (là nguyên nhân dẫn đến đau khớp), đồng thời bảo vệ cơ thể khỏi các vi sinh vật và vi khuẩn có hại. Điều này giúp ngăn ngừa bệnh tật và ký sinh trùng có hại.

3. Giúp cải thiện khả năng sinh sản của nam giới

Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng củ riềng cũng có thể tăng cường khả năng sinh sản của nam giới.

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện có đều đến từ các nghiên cứu trên động vật hoặc trong ống nghiệm, và hiện tại có rất ít nghiên cứu được công bố liên hệ trực tiếp đến tác dụng ở người.

4. Chứa các hợp chất chống ung thư

Các nghiên cứu trong ống nghiệm đã phát hiện ra rằng, galangin - một loại flavonoid có trong củ riềng, cũng như các đặc tính khác có trong loại gia vị này, có một số tác dụng chống ung thư đầy hứa hẹn đối với ung thư hắc tố, ung thư tuyến tụy, ung thư gan, ung thư ruột kết,…

Cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu trên người để xác định, liệu các hợp chất này có thực sự giúp ngăn ngừa và ngăn chặn sự lây lan của một số tế bào ung thư hay không.

Cách sử dụng riềng

Bạn nên thái lát hoặc băm nhỏ củ riềng khi chế biến thức ăn để có thể hấp thụ hoàn toàn chất dinh dưỡng.

Sử dụng riềng trong nấu ăn cũng là một cách hiệu quả để giảm lượng muối nạp vào, từ đó có thể cải thiện chỉ số huyết áp.

Ai không nên ăn củ riềng?

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú không nên dùng riềng vì nghiên cứu về tính an toàn của loại gia vị này đối với nhóm đối tượng này còn hạn chế.