Món rau người Nhật rất chuộng vì khả năng ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Nếu hỏi quốc gia nào sống thọ nhất hành tinh, câu trả lời vẫn là Nhật Bản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tuổi thọ trung bình của người Nhật vượt trội toàn cầu. Bí quyết không chỉ nằm ở y học hiện đại mà chủ yếu đến từ thói quen ăn uống khoa học – chiếm tới 75% yếu tố quyết định sức khỏe, theo các chuyên gia.

Trong mâm cơm Nhật luôn có một món rau "nhớt nhớt" tưởng chừng đơn sơ nhưng lại là "vũ khí bí mật" giúp họ duy trì làn da căng mịn, vóc dáng gọn gàng và phòng chống bệnh tật. Đó chính là rau mồng tơi – loại rau rẻ tiền, dễ mua ở bất kỳ chợ Việt nào.

Vì sao người Nhật "nghiện" rau mồng tơi?

Chất nhầy trong mồng tơi chính là pectin – một loại chất xơ hòa tan. Khi vào ruột, pectin "bọc" cholesterol xấu, ngăn hấp thu vào máu và đẩy ra ngoài theo đường tiêu hóa. Theo Tiến sĩ Renita D'Souza - cử nhân tại Đại học Khoa học Y tế Rajiv Gandhi (Ấn Độ), chất nhầy đặc trưng của mồng tơi được gọi là pectin, có tác dụng nhuận tràng, hạ nhiệt, giảm béo và chống béo phì. Chính vì vậy, người Nhật thường dùng loại rau này khi ăn kiêng, chưa kể còn đặc biệt thích hợp cho những người bị mỡ trong máu và đường huyết cao. Tiến sĩ Renita cũng cho biết, chất nhầy pectin có khả năng hấp thụ cholesterol, khi đi vào cơ thể sẽ khóa màng và bám ở thành ruột. Nhờ vậy mà cholesterol không thể đi vào máu mà theo đường đại tiện thải ra ngoài, giúp bạn ngừa bệnh và giảm cân hiệu quả. Phụ nữ Nhật rất chuộng món này để ăn khi đói bụng.

Ngoài ra loại rau này còn giúp phòng ngừa ung thư mạnh mẽ. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard, mồng tơi chứa carotenoid – hợp chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng vô hiệu hóa gốc tự do, ngăn tế bào ung thư hình thành và lan rộng. Đây là cách phòng bệnh "rẻ mà chất" mà nhiều người áp dụng hàng ngày.

Món ngon từ rau mồng tơi không thể bỏ qua

1. Rau mồng tơi xào tỏi

Rau mồng tơi bạn chọn những loại nhiều ngọn một chút và ít lá ít, lá càng nhỏ thì rau sẽ càng ngon. Rau mồng tơi sau khi mua ở chợ về thì bạn cần phải nhặt sạch những lá già lá bị sâu bệnh, sau đó đem rửa rau mồng tơi thật sạch và để ráo nước. Tỏi mua về cần được rửa sạch, bóc vỏ và đập dập chứ đừng giã nhuyễn sẽ không ngon đối với các món rau xào tỏi. Sơ chế xong, bắc chảo lên bếp rồi đổ thêm 1 ít dầu ăn, đun đến khi dầu nóng thì cho ngay tỏi đã đập dập vào phi thơm. Tiếp đến là bỏ rau mồng tơi vào sao cho đều, sau đó nêm gia vị vừa với với khẩu vị của gia đình mình, Khi nhận thấy rau vừa chín tới, tắt bếp và đổ ra dĩa.

2. Bò xay xào rau mồng tơi

Tỏi và hành khô rửa sạch, bóc vỏ và thái mỏng, sau đó bỏ lên một cái thớt và đập dập bằng dao. Lấy chảo cho thêm một ít dầu ăn, đến khi dầu sôi thì bỏ hành và tỏi phi lên đến khi có mùi thơm là được. Bước tiếp theo, cho bò xay sốt cà vào và đảo đều cho săn lại. Sau đó cho rau mồng tơi vào cùng và xào vừa chín tới là được. Cuối cùng, múc canh ra đĩa và bắt đầu thưởng thức.

3. Canh mồng tơi nấu tôm

Tôm mua về các bạn rửa sạch và bóc vỏ sau đó băm nhỏ tôm. Hành lá nhặt bỏ gốc rễ và rửa lại sạch bằng nước. Cho dầu vào chảo và bỏ hành vào phi thơm sau đó bỏ tôm lên rồi xào. Tiếp theo, đổ nước vào và đun sôi trên lửa lớn. Nhớ là phải vớt váng nổi trên bề mặt. Sau đó, nêm nếm gia vị cho vừa với khẩu vị ăn của gia đình mình. Cuối cùng, cho rau vào, vừa sôi lại thì tắt bếp và bắc xuống. Cuối cùng, múc ra tô để cả nhà cùng thưởng thức.

4. Canh mồng tơi nấu nghêu

Rửa nghêu qua nhiều lần với nước sạch, sau đó ngâm rau vào trong nước, thỉnh thoảng nhớ phải dùng tay đảo đều để nghêu ra hết cát, cứ làm đi làm lại như vậy nhiều lần để đảm bảo nghêu được sạch hẳn cát. Rau mồng tơi nhặt bỏ sạch những lá già, sau đó rửa sạch với nước rồi để thật ráo, nếu rau to quá thì có thể dùng kéo cắt làm đôi. Nghêu sau khi rửa sạch, cho vào nồi và đập thêm một ít gừng luộc để khử bớt mùi tanh, khi nghêu há miệng đều hết cả nồi thì tắt bếp. Sau đó tách vỏ lấy phần thịt, phần nước luộc nghêun hãy lọc lại cho sạch và đổ phần nước đã lọc vào nồi. Đặt nồi nước luộc ngao lên bếp và đun sôi trở lại, sau đó thả rau mồng tơi vào, nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của gia đình mình. Tiếp tục cho phần thịt nghêu vào nồi canh, đun sôi trở lại thì tắt bếp. Cuối cùng, múc ra tô lớn và thưởng thức cùng với cơm và các món khác trong bữa ăn gia đình mình.

5. Canh cua rau đay, mướp, mồng tơi

Cua khi mua ở chợ về nhớ thả vào trong thau nước để bảo đảm cua được sạch. Sau đó bắt đầu rửa với nước nhiều lần để sạch hết tất cả mọi bùn đất còn lại ở trong cua. Tiếp theo, khi cua đã sạc, hãy bóc mai và bỏ yếm cua đi. Trong quá trình bóc cua nhớ lấy gạch cua để riêng. Cho cua vào cối giã nhuyễn sau đó cho nước lọc vào để lọc cuaa. Lưu ý chỉ lấy phần nước còn xác cua thì bỏ đi. Rau đay và rau mồng tơi hãy nhất lấy phần non ngâm qua nước muối khoảng 5 đến 10 phút rồi, Sau đó để ráo rồi thực hiện cắt nhỏ. Mướp gọt sạch vỏ và cắt thành miếng vừa ăn. Cho tất cả nước cua vào nồi, sau đó đun sôi. :Lúc bắt đầu sôi, cần hạ bớt lửa để bảo đảm thịt cua sẽ không bị bể và tràn ra ngoài. Khi cua bắt đầu sôi lên, hãy cho mướp, rau đay và rau mồng tơi vào, sau đó khuấy mắm tôm cho vào nồi nước đang sôi. Vặn lửa to thêm một chút để nồi canh sôi nhanh hơn, sau đó nêm nêm đủ gia vị vừa ăn. Cho chảo lên bếp và đổ một ít dầu ăn vào, cho thêm 1 củ hành khô phi vàng sau đó cho gạch cua vào đảo đều tay trong vòng vài phút. Tiếp tục, đổ phần gạch cua vừa xào vào nồi canh. Cuối cùng, chỉ việc múc canh ra tô và bắt đầu thưởng thức.

6. Canh thịt nạc xay nấu rau mồng tơi

Rau mồng tơi mua về rửa thật sạch và để ráo nước. Thịt nạc ửa sạch và cắt nhỏ sau đó băm nhuyễn. Hành khô cần bóc sạch vỏ và thái nhỏ. Cho vào chảo hai thìa dầu ăn, lúc dầu nóng thì cho hành khô vào phi thơm, tiếp theo cho thịt vào xào chung đến khi thịt chín thì nêm gia vị để thức ăn vừa miệng. Tiếp theom đổ vào đó một ít nước lọc tùy theo lượng ăn của gia đình bạn đun sôi lên. Sau đó, thả rau mồng tơi vào. Đến khi sôi lại, xem đã vừa khẩu vị chưa. Cuối cùng, múc ra tô ăn với cơm.

7. Canh rau mồng tơi chay

Rửa sạch mồng tơi, chỉ lấy lá tươi và và phần ngọn, không lấy thân, thái nhỏ hoặc để nguyê đều được. Bật bếp lên, đổ dầu và tỏi băm nhỏ vào phi cho thơm trước sau đó cho rau mồng tơi vào xào cùng. Nếm gia vị vừa miệng rồi đổ thêm nước đủ dùng, đến khi sôi đảo qua 1 lượt rồi nếm lại gia vị, sau đó đợi sôi thêm khoảng 2 phút nữa, tắt bếp để dùng.