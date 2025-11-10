Con gái càng lớn càng không giống, xét nghiệm ADN khiến người cha sụp đổ

Theo truyền thông Đài Loan, một người đàn ông giấu tên đã phát hiện cô con gái thứ hai mà mình nuôi dưỡng suốt 11 năm không phải con ruột. Sau khi làm giám định ADN, người đàn ông đã khởi kiện vợ cũ, yêu cầu hoàn trả toàn bộ chi phí nuôi dưỡng trong nhiều năm qua.

Người đàn ông họ Lý và người vợ họ Đinh kết hôn vào năm 2009, có hai con gái chung. Đến năm 2018, hai người ly hôn vì mâu thuẫn cá nhân, và quyền nuôi con gái thứ hai được giao cho người chồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài chăm sóc, người đàn ông dần nhận thấy ngoại hình của con gái mình “không giống bất kỳ ai trong gia đình”. Thêm vào đó, anh nghe tin vợ cũ từng ngoại tình trong thời gian hôn nhân, khiến anh nghi ngờ đứa trẻ không phải con ruột của mình.

Ảnh minh hoạ.

Tháng 12/2024, người đàn ông đã nhờ một cơ quan giám định chuyên nghiệp tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy, cô con gái thứ hai hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với anh.

Ngay sau đó, anh nộp đơn lên tòa án, yêu cầu người vợ cũ hoàn trả toàn bộ chi phí nuôi dưỡng suốt 11 năm qua. Căn cứ số liệu chi tiêu trung bình của thành phố Đài Nam, anh tính toán tổng chi phí chăm sóc con gái lên tới 2,51 triệu Đài tệ (khoảng 2,1 tỷ đồng).

Tuy nhiên, cả người vợ họ Đinh và nhân tình đều không xuất hiện tại tòa và cũng không nộp bất kỳ tài liệu pháp lý nào để phản hồi.

Sau quá trình xem xét, tòa án cho rằng, mặc dù cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái chưa thành niên, nhưng trong trường hợp này, nguyên đơn đã nuôi dưỡng nhầm con không cùng huyết thống, dẫn đến thiệt hại tài chính rõ ràng. Vì vậy, vợ cũ bị xem là người “hưởng lợi không chính đáng”.

Do người đàn ông không thể cung cấp đầy đủ chứng từ chi tiêu, tòa tham khảo mức chi tiêu trung bình hằng tháng tại Đài Nam, tính từ tháng 12/2014 đến tháng 3/2025, và xác định tổng thiệt hại là 1,86 triệu Đài tệ (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Theo phán quyết, người vợ cũ và người đàn ông được cho là cha ruột thực sự của đứa trẻ phải cùng chia đôi trách nhiệm, mỗi người bồi thường 930.000 Đài tệ (khoảng 800 triệu đồng).