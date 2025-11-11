Món nhậu ngon ngày lạnh, nồm ẩm, 'cứ mưa là thèm'

Đuôi bò hầm bia

Đuôi bò hầm bia là món nhậu ngày mưa lạnh khoái khẩu của cánh mày râu tại Hà Nội. Gây ấn tượng bởi hương vị thơm ngon, đuôi bò được hầm nhừ với bia, nước sốt sền sệt, hội tụ đủ vị cay nồng của tiêu, ớt, mằn mặn của các loại gia vị, ngọt thơm của đuôi bò và chua chua của nước chấm khiến ai thử qua cũng lưu luyến không thôi.

Nhờ sự hòa hợp trong hương vị và có màu sắc đẹp mắt, đuôi bò hầm bia trở thành một trong những món nhậu ngày mưa lạnh mà các bạn không thể bỏ qua.

Sách bò xào dứa

Sách bò là loại nguyên liệu được rất được nhiều anh em thích vì độ dai ngon, phù hợp để làm món nhậu ngày mưa lạnh này. Đây là bộ phận thuộc 1 trong 4 túi dạ dày bò (dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khế), có chức năng ép thức ăn xuống dưới đáy dạ dày để bò dễ dàng tiêu hóa.

Sau khi được chế biến sạch sẽ, sách bò sẽ được xào với những nguyên liệu phụ như dứa, cà chua, hành... Mùi thơm và chua nhẹ của dứa sẽ làm tăng hương vị ngọt của sách bò. Đó cũng là một trong những lý do mà sách bò là món nhậu ngày mưa lạnh tại Hà Nội.

Lẩu thái chua cay

Trong danh sách những món nhậu ngày mưa lạnh, không thể thiếu lẩu Thái chua cay bởi hương vị độc đáo của nước dùng thơm, cay từ các gia vị đặc trưng.

Đặc biệt nước dùng có chút chua của lẩu Thái rất hợp để nhúng cùng hải sản như tôm, bề bề, ngao, thịt cua... Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh và giữ được năng lượng để làm ấm cơ thể vào mùa đông.

Cá chép om dưa

Cá chép om dưa là một món ăn đơn giản nhưng hấp dẫn, mang đến hương vị độc đáo và khó quên.

Cá chép sau khi được làm sạch sẽ được ướp với các loại gia vị như tỏi, ớt, nước mắm, đường, tiêu… sau đó được om cùng với dưa cải chua. Sự kết hợp giữa vị ngọt của cá chép và vị chua, giòn của dưa cải tạo nên một hương vị độc đáo, ngon khó cưỡng.

Đặc biệt, cá chép om dưa là một món nhậu ngày mưa lạnh tuyệt vời. Hương vị đặc trưng của món ăn kết hợp với không khí se lạnh của ngày mưa tạo nên một trải nghiệm ẩm thực khó quên. Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn giúp làm ấm nóng cơ thể, đánh tan cái lạnh của ngày mưa.

Cá quả nướng giềng mẻ

Cá quả nướng giềng được chế biến từ cá quả tươi ngon, ướp với giềng và mẻ, nướng trên bếp than hồng để tạo ra hương vị đặc trưng.

Món này không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng, giúp cơ thể bạn luôn khỏe mạnh.

Vị ngọt của cá, vị cay nồng của giềng và vị chua nhẹ của mẻ hòa quyện vào nhau tạo nên một món ăn nhậu ngày mưa lạnh vô cùng hấp dẫn. Món này không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng, giúp cơ thể bạn luôn khỏe mạnh.

Dê cháy tỏi

Đây là một món ăn được chế biến từ thịt dê tươi ngon, hành tỏi, ớt và các loại gia vị khác. Món ăn có mùi thơm nồng, vị ngọt đậm và cay nóng, rất hợp với khẩu vị nhiều người.

Món dê cháy tỏi là một món nhậu ngày mưa lạnh lý tưởng, giúp làm ấm cơ thể, tăng cường sức đề kháng và kích thích vị giác. Bạn có thể ăn kèm với bánh mì, cơm... tùy theo sở thích.