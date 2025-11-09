Loại gạo "quý" của người châu Á chống tiểu đường, cholesterol cực tốt

Viết trên tạp chí khoa học Frontiers in Nutrition, nhóm nghiên cứu từ Mỹ, Anh, Úc và Pakistan đã chỉ ra tác dụng đặc biệt của các loại gạo đen từ cây Oryza sativa L. (lúa trồng châu Á).

Gạo đen - với hai dòng hay được dùng phổ biến ở Việt Nam nhất là gạo lứt đen và nếp cẩm - vốn được đánh giá rất cao trong lịch sử nhiều nước châu Á.

Ở một số nơi, gạo đen còn được mệnh danh là gạo tiến vua. Đối với người hiện đại, đó là loại gạo được cho là bổ dưỡng, lành mạnh.

Những loại gạo có màu đen, tím đen đem lại nhiều lợi ích sức khỏe - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà nghiên cứu Mavra Javed từ Đại học bang Michigan (Mỹ) chỉ ra rằng cám gạo đen chứa hơn 80% các hợp chất hoạt tính sinh học và chính điều này làm cho gạo lứt đen tốt cho sức khỏe.

Các phân tích dinh dưỡng đã chỉ ra rằng loại gạo này còn chứa các axit amin thiết yếu (như tryptophan và lysine), khoáng chất và vitamin. Thành phần lipid của gạo đen bao gồm khoảng 36% axit oleic, 34% axit linoleic và 20% axit palmitic.

Loại gạo này cũng chứa hàm lượng kẽm, selen và sắt đáng kể, vitamin nhóm B, vitamin E và β-carotene.

Gạo lứt đen được cho là tốt cho người bệnh tiểu đường. Nghiên cứu này chỉ ra rằng điều đó là nhờ loại gạo này ức chế các enzyme thủy phân carbohydrate và ức chế các chất vận chuyển glucose ở ruột, giúp giảm tình trạng tăng đột biến glucose sau ăn.

Tinh bột kháng mà loại gạo này sở hữu cũng giúp khuếch đại hiệu ứng trên.

Anthocyanin - thứ tạo nên màu sắc tím, đen cho thực phẩm - có tác dụng tăng cường bài tiết sterol qua phân và ức chế hấp thu cholesterol, dẫn đến giảm khoảng 22% cholesterol "xấu" LDL ở động vật thí nghiệm, tức giúp chống lại tình trạng máu nhiễm mỡ.

Ngoài ra, loại gạo này cũng chứa các chất bảo vệ thần kinh, chống virus, hạn chế di căn ung thư...

Nhìn chung, nghiên cứu mới đã đưa ra một gợi ý thú vị về "siêu thực phẩm" dễ tìm, dễ tiêu thụ, giúp chống lại nhiều vấn đề sức khỏe phổ biến ở thời hiện đại.