Bánh cưới độc lạ của 'ma nữ' Mai Davika

Một chiếc cao hơn một mét, với khoảng 8 tầng cốt bánh, phủ lớp kem fondant tạo hình mềm mại, tựa như những nếp gấp của vải.

Hai chiếc bánh trong lễ cưới hôm 9/11 của Mai Davika.

Chiếc bánh thứ hai đồng thời là bánh tráng miệng chính trong bữa tiệc, trang trí đơn giản. Món bánh này gồm phần gato, nhân mứt trái cây, phủ kem bơ và việt quất tươi. Theo thông tin trên Instagram SNP CAKE, mỗi chiếc bánh này thường cần dùng hơn 10 kg việt quất để trang trí. Tùy theo sở thích của cô dâu, chú rể, hãng còn có phiên bản kết hợp với kem chesse.

Ê kíp phủ việt quất lên bánh sau khi đã cố định được phần cốt bánh trên bàn tiệc.

Cô dâu Mai Davika chụp hình cùng chiếc bánh cưới độc đáo.

Diễn viên Mai Davika và vị hôn phu, Ter Chantavit, tổ chức đám cưới riêng tư tại vườn quốc gia Khao Yai hôm 9/11. Cô dâu chú rể trao nhẫn, nụ hôn trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Mai Davika được bạn trai lâu năm Ter Chantavit cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương 15 carat vào giữa năm ngoái. Trước đó, hai người đã có 8 năm làm bạn, người yêu, tình cảm gắn bó.

Mai Davika tên thật Davika Hoorne, sinh năm 1992, mang hai dòng máu Thái Lan - Bỉ. Từ phim hài Tình người duyên ma, cô được mệnh danh là "ma nữ đẹp nhất Thái Lan". Những năm qua, Mai đóng nhiều phim truyền hình và điện ảnh, tỏa sáng trên thảm đỏ nhiều sự kiện thời trang quốc tế. Tình người duyên ma là tác phẩm đưa Mai Davika trở nên nổi tiếng, cũng là dự án xe duyên cho cô và Ter Chantavit, bởi anh là một trong các biên kịch của phim. Ngoài phim này, họ còn gặp nhau ở phim Nhân cách trong em. Ter dành lời khen cho thái độ cầu thị, chuyên nghiệp của Mai trong công việc.

Mai Davika và hôn phu, Ter Chantavit.